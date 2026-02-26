Se cumplió una jornada de múltiples protestas en toda la ciudad y la provincia por salarios y condiciones laborales, mientras que el gobierno repite que su oferta salarial es “una de las mejores del país”. Se viene el paro el 2 de marzo.

Este miércoles hubo manifestaciones docentes en todo la ciudad y la provincia de Santa Fe. “En una nueva muestra de fuerza, compromiso y dignidad, las y los trabajadores de la educación volvimos a ganar las calles”, expresó un comunicado de Amsafé, sobre la jornada de “cartelazos”, “semaforazos”, concentraciones y marchas multitudinarias.

Las manifestaciones trazan el camino de cara al paro del próximo lunes 2 de marzo, el día en que está estipulado el incio del ciclo lectivo 2026.

Durante la semana, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, envió una carta a todos los docentes en la que explicó los pormenores de la oferta salarial y dio detalles del aumento ofrecido, que tanto Sadop como Amsafé rechazaron. En el texto, que lleva adjunta la planilla de aumentos, sostuvo que los docentes con jornada extendida cobrarán $1.305.310,91 en febrero, y dijo que la oferta salarial es “una de las mejores del país”.

La publicación echó más leña al fuego ya que desde el gremio explicaron que ese aumento solo comprende a una minoría y que no lo podrían cobrar el 80 por ciento de las y los docentes. De tal manera, que la indignación creció y se hizo visible en las movilizaciones de este miércoles.

“El Gobierno de la Provincia se equivoca al atacar a la docencia santafesina. En un contexto de ajuste brutal, políticas extorsivas y decisiones que golpean tanto a trabajadores activos como a jubilados, las escuelas vuelven a demostrar que no hay avance posible sin diálogo, respeto y condiciones dignas para enseñar y aprender”, dijeron desde Amsafè.

“Este 2 de marzo estaremos de paro y en la calle, defendiendo la educación pública, el salario, la jubilación y cada uno de los derechos conquistados colectivamente”, avisaron.

Fuente: Redacción Rosario