A poco más de 10 kilómetros del centro de Tandil, en el corazón de la provincia de Buenos Aires y al pie de las sierras de la zona, la compañía BASF inauguró el segundo año de sus jornadas con productores agropecuarios, a campo.

Se trata de un espacio en el cual los técnicos de la empresa que se encamina para los 80 años en la Argentina tratan de capitalizar su gran apuesta de estos: darle más rienda a su vertiente agropecuaria, la cual es un verdadero impulso para la compañía, sobre todo en una región como Sudamérica.

Especialmente en la zona de Tandil la inquietud por parte de los productores agropecuarios que se acercaron hasta el Centro de Investigación de BASF, al menos unos 100, estuvo centrada en cómo dar respuesta a los cultivos que atravesaron situaciones de estrés por falta de humedad a lo largo de su desarrollo.

“Muchos productores, por este año en particular donde tuvimos una situación de sequía muy grande en todo el período de enero, preguntaron qué productos son tolerantes estrés”, graficó Javier Di Matteo, gerente técnico de semillas de BASF Argentina en una charla con Infocampo.

“Otros productores nos preguntaban en qué momento era mejor tomar la decisión de sembrar en temprano, o en tardío. Porque con la imprevisibilidad del clima se hace difícil saber cuándo conviene”, remarcó Di Matteo, a la vez que destacó las cualidades de la integración de la compañía con la plataforma Xarvio.

UN MAPEO DIGITAL PARA GANAR EN RENDIMIENTOS

Esta herramienta agtech forma parte del universo BASF y uno de sus servicios más novedosos es el Mapeo Digital de Malezas (MDM), que le permite a los productores, por ejemplo ante situaciones de avance de malezas, comprender con rapidez cuál es el estado de sus cultivos y decidir en tiempo y forma un plan de aplicación para mantener a raya situaciones de riesgo como ese tipo de proliferación.

“Viene creciendo año a año en usuarios, en hectáreas y en funcionalidades. Esta plataforma permite estar cerca de los tomadores de decisiones desde el barbecho, pasando por la siembra, la nutrición del cultivo, la protección del cultivo hasta inclusive en la cosecha y la planificación de la próxima rotación”, explicó Nicolás Martínez Cuesta, consultor técnico de soluciones digitales en el Centro de Investigación de BASF en Tandil.

Según destacó, la “estrella” de Xarvio es el mapeo de malezas. Con la misma, y con el vuelo de drones, se realiza dicho mapeo y a raíz de ello posteriormente “se genera una prescripción que nos permite hacer una aplicación sectorizada donde sí hay maleza. Esto nos permite tener ahorros significativos en producto, en dinero, y contribuir a la sustentabilidad del agroecosistema”.

“El crecimiento de Xarvio ha sido exponencial. Yo siempre digo que hace dos años atrás, tal vez cuando empezábamos una charla, teníamos un ‘icebreaker’ o una pregunta para romper el hielo que era si alguien conocía a Xarvio. Hoy esa pregunta está desactualizada porque tenemos un gran market share, estamos muy bien en el mercado y creo que todo el que está en el sector de la agricultura lo conoce”, destacó.

Martínez Cuesta analizó también la ventaja en costos para los productores. “Los caldos de aplicación cada vez son más costosos por la problemática de malezas resistentes”, explicó.

“El problema de las malezas es generalizado. Cada zona por sus condiciones agroclimáticas genera un problema de malezas propio, pero después con lo que es la cosecha, tal vez porque los equipos de cosecha son golondrina, bajan de una zona a otra y eso es otro mecanismo por el cual se terminan diseminando las problemáticas de una zona a la otra”, indicó.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Otro de los puntos fuertes de la jornada tuvo que ver con la necesidad de mejorar en la aplicación de tratamientos de semillas a campo, un proceso que, según el especialista Sebastián Lareu, responsable de marketing justamente en tratamiento de semillas para BASF, abarca al 80% de lo que se realiza a nivel país.

“El otro 20% se realiza en plantas industriales con tratamiento profesional. Pero es una técnica muy económica y que permite el agregado de tecnología. Hay que hacer docencia”, explicó el especialista de la empresa.

“Dentro de nuestra paleta, en lo que es tratamiento de semillas, tenemos los inoculantes para soja y estamos desarrollando otros biológicos para otros cultivos también de lo que es el tratamiento de semillas. Es muy importante que esa semilla esté bien cubierta, bien tratada, allí es donde se cometen muchos errores y encima es una técnica de muy bajo costo. Entonces, Por ahí gastamos mucho en herbicida y esta es una técnica que sale cuatro o cinco veces menos, y podemos solucionar muchos inconvenientes desde el inicio del cultivo”, graficó Lareu.

Y sumó: “El tratamiento profesional de semillas está muy asociado a lo que es semilla fiscalizada, pero año a año va creciendo. También productores y distribuidores, en siembras propias y grandes productores, están usando tratamiento profesional de semilla, tienen sus plantas donde hace mucho más eficiente ese tratamiento. Queda un largo trecho todavía por cubrir, pero el productor sabe que con esta técnica de bajo costo implanta mucho mejor su cultivo”.

¿CAMBIO DE ESTRATEGIA?

“Con equipos de expertos en nuestros laboratorios, fábricas, oficinas y en el campo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable en la agricultura. En 2024, nuestra división generó ventas de 9,8 mil millones de euros”, graficaron desde BASF, desde donde aseguran crear “química para un futuro sustentable”.

“Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social”, aseguraron.

Tal vez por esa premisa y la necesidad de focalizar más y mejor en el ámbito agropecuario es que desde la firma decidieron durante 2025 la escisión de la subsidiaria agropecuaria, de gran relevancia y proyección para la empresa en América Latina. En ese marco, Argentina se presenta como un mercado trascendental para la “pata” agro de BASF.

“Alrededor de 112.000 colaboradoras y colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. BASF generó ventas de 65,3 mil millones de euros en 2024. Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en los Estados Unidos”, indicaron.

Por eso, Leandro Regueira, gerente senior de Desarrollo Técnico de la empresa, destacó en diálogo con este medio los principales propósitos del cambio.

“BASF como una empresa global que está presente en varios negocios de la que derraman de la industria química, el agro es una parte de esa corporación y ésta se ha centrado en tener una mayor especialización en cada uno de sus negocios. Entonces, lo que nos va a desafiar de acá para será tener una BASF Agro específicamente con una mirada de sus estructuras y con una valoración no solo de la inversión, sino también de todos los procesos y operaciones que hacen a un negocio de agro”, remarcó Regueira.

“Estamos muy esperanzados de que esto empiece a correr y focalizarnos como una empresa netamente de agro”, afirmó.

Si bien explicó que “no hay cambios sustanciales” puertas adentro de la empresa, sí habrá “procesos internos que tienden a facilitar y ser más eficientes desde la mirada del negocio agro”.

“Argentina es uno de los países más importantes en cuanto a la estrategia de agro y así un poco lo denota el nivel de inversión, el nivel de innovación que la empresa predispone para el país. Pensemos que BASF tiene 76 años en el mercado en Argentina y claramente su ADN está en la innovación y en acompañar al productor agrícola con las medidas y con las coyunturas que el tiempo te pone en juego. Somos flexibles, nos adaptamos y respetamos todas aquellas políticas y contextos que lleven a darles mejores oportunidades al productor”, cerró.

