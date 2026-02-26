Cada 26 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1802 – NACE VICTOR HUGO. Nace en la ciudad de Besanzón (Borgoña, Francia) el poeta, dramaturgo y novelista Víctor Marie Hugo, figura notable de las letras francesas del siglo XIX. Es el autor de la célebre novela «Los miserables», varias veces adaptada al cine, al teatro y al género musical.

1815 – NAPOLEÓN BONAPARTE. Luego de once meses de reclusión en la isla de Elba (Italia), el destituido emperador francés Napoleón Bonaparte se fuga para regresar a su país, que había aprobado la restauración de la monarquía. Napoleón entró en París luego de la huida del rey Luis XVIII, con lo que recuperó el poder y comenzó su “gobierno de los 100 días”.

1932 – NACE JOHNNY CASH. Nace en la ciudad de Kingsland (Arkansas, EEUU) el músico, compositor, cantante y actor estadounidense Johnny Cash, considerado como el «rey de la música country» de Estados Unidos. Vendió más de noventa millones de discos.

1944 – JUAN D. PERÓN. El coronel Juan Domingo Perón es designado ministro «interino» de Guerra por el régimen militar del general Edelmiro Julián Farrell, que acababa de desplazar al que encabezaba el general Pedro Ramírez. Cinco meses después, Perón sería nombrado vicepresidente de la Nación.

1953 – NACE MICHAEL BOLTON. Nace en la ciudad de New Haven (Connecticut, EEUU) el cantautor estadounidense Michael Bolton (Michael Bolotin), uno de los máximos exponentes de la balada romántica y el soft-rock. Lleva vendidos más de setenta millones de discos.

1973 – CHAVO DEL OCHO. Se emite en México el primer capítulo del programa humorístico El chavo del ocho, ciclo televisivo creado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaño que ganó gran popularidad en el resto de Latinoamérica.

1976 – RINGO BONAVENA. El boxeador Oscar “Ringo” Bonavena derrota por puntos al estadounidense Billy Joiner en la ciudad de Reno (Nevada, EEUU), en la que fue la última pelea de quien se convirtió en leyenda del pugilismo argentino. Ringo fue asesinado en Reno meses después.

1983 – VINOS MARAVILLA. Por primera vez aparece la curiosa publicidad de “Vinos Maravilla” en la camiseta de Boca Juniors. Fue en un partido del torneo de verano de la ciudad de Mar del Plata en el que el equipo “xeneize” venció a River Plate por 2-1.

1986 – DRAGON BALL. La emisora japonesa Fuji TV emite en Tokio el primer episodio del anime Dragon Ball (Esfera del dragón), en base al manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, uno de los más populares de la historia. La serie cuenta las aventuras de Gokū, un guerrero cuyo fin es proteger a la Tierra de quienes quieren exterminar a la humanidad.

1987 – THE BEATLES. El disco The Beatles, más conocido como “El álbum blanco” («The white album”), se convierte en el primero de la banda británica de pop rock en ser lanzado en el formato digital CD. The Beatles es el undécimo disco de estudio de la célebre banda de Liverpool.

1991 – TIM BERNERS LEE. El ingeniero británico Tim Berners Lee presenta en el Centro Europeo de Física Nuclear de la ciudad suiza de Ginebra el World Wide Web (www), el primer navegador en red del mundo. Estaba destinado al intercambio de datos entre los 10.000 científicos del instituto europeo y solo admitía textos e hipertextos.

2017 – PREMIOS OSCAR. Durante la ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2017, los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anuncian que la comedia musical “La la land” es la ganadora del galardón a la mejor película, cuando en realidad lo había ganado “Moonlight”. «No, es una broma», dijo en el escenario Jordan Horowitz, productor de «La La Land», al aclarar que la verdadera ganadora era «Moonlight» y salvar un inédito error en la historia de los Óscar.

2022 – DÍA DEL PISTACHO. Se celebra el Día Mundial del Pistacho,uno de los frutos secos más sanos y mejor cotizados en todo el mundo. Es el fruto de un arbusto oriundo de la zona oriental del mar Maditerráneo.

