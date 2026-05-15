De la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los frigoríficos exportadores argentinos buscarán del 18 al 20 de mayo en Shanghái (China) consolidar el importantísimo flujo de negocios que tienen con el gigante asiático.

Será durante una nueva participación en la SIAL China, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo y una de las más relevantes en la agenda internacional de la carne argentina.

Allí, el IPCVA desarrollará una vez más un gran Pabellón Argentine Beef de 1.150 metros cuadrados con espacios individuales para las empresas y un gran restaurante para degustación de cortes producidos en nuestro país.

El objetivo es consolidar y seguir creciendo en el gigantesco mercado chino, que sigue representando más de la mitad de las toneladas que Argentina envía al exterior, de manera además de continuar alimentando el boom exportador que vive la carne nacional en el presente año.

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CHINA, CLIENTE CLAVE PARA LA CARNE ARGENTINA

“Tenemos muchas expectativas porque China sigue siendo nuestro principal comprador en volumen”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

“Además, este año ampliamos las acciones de promoción a otras grandes ciudades, como Chongqing, posicionando la carne argentina en el interior de ese enorme país para que sigan creciendo los negocios”, agregó.

Las empresas que acompañarán al IPCVA en la Sial China 2026 son las siguientes: Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.

El IPCVA recordó al respecto que, desde hace más de una década, despliega una estrategia sostenida y agresiva para consolidar la presencia de la carne argentina en China, el principal destino de exportación en volumen para el producto nacional más emblemático.

La apuesta combina promoción comercial, acciones de marketing y publicidad, presencia institucional y acuerdos estratégicos orientados a fortalecer el posicionamiento de la marca “Argentine Beef” en uno de los mercados más competitivos y dinámicos del planeta.

Uno de los pilares de esa estrategia es la participación permanente en las principales ferias alimentarias de China, especialmente la Sial China de Shanghái y la China International Import Expo (CIIE), donde el IPCVA desarrolla grandes pabellones institucionales junto a frigoríficos exportadores.

En esos espacios, la carne argentina gana visibilidad a través de degustaciones y experiencias gastronómicas destinadas a importadores, distribuidores, chefs y compradores asiáticos.

El trabajo de posicionamiento también se extiende al consumidor chino mediante campañas de publicidad y marketing digital que buscan asociar la carne argentina con atributos como calidad, trazabilidad y producción premium.

Además, el IPCVA avanzó en acuerdos estratégicos con gigantes del comercio electrónico, como JD.COM, una de las principales plataformas de e-commerce de China, para ampliar la llegada del producto al mercado interno del país asiático.

La estrategia incluye también acciones con influencers, chefs y referentes gastronómicos locales, seminarios de capacitación, rondas de negocios y un trabajo coordinado con autoridades del gobierno argentino para ampliar habilitaciones y protocolos de exportación.

A su vez, el Instituto desarrolla tareas de inteligencia comercial y seguimiento de tendencias de consumo para adaptar la oferta exportadora a las preferencias del mercado chino y competir con otros grandes jugadores internacionales, como Brasil, Australia y Estados Unidos.

En ese escenario, la promoción de atributos diferenciales —como la genética, la crianza y los estándares sanitarios de la argentina— aparece como una de las principales herramientas para seguir ganando espacio en el gigante asiático.

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