El exjugador de Rosario Central y San Lorenzo de Almagro, entre otros clubes, Néstor Ortigoza, volvió a quedar envuelto en un episodio polémico luego de protagonizar una pelea dentro de un boliche del conurbano bonaerense durante la madrugada del jueves.

El incidente ocurrió en Tropitango, un conocido local bailable ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde el exmediocampista mantuvo una fuerte discusión con personal de seguridad que terminó en forcejeos, empujones y golpes de puño. Videos grabados por asistentes al lugar comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran a Ortigoza alterado y revoleando trompadas mientras varios custodios intentan reducirlo y sacarlo del salón.

De acuerdo con versiones difundidas por medios porteños, la situación se habría desencadenado tras un conflicto previo entre la pareja del exfutbolista, Rocío Oliva, y empleados de seguridad del boliche. Ortigoza habría intervenido en defensa de ella y la discusión escaló hasta derivar en una gresca generalizada.

En las imágenes viralizadas se observa cómo al menos cinco agentes de seguridad participan del operativo para retirarlo del lugar. En medio del tumulto también se escuchan gritos y se ve la intervención de otras personas que intentan separar a los involucrados.

Hasta el momento no trascendió la existencia de denuncias policiales ni actuaciones judiciales derivadas del episodio, aunque el hecho generó amplia repercusión mediática debido al perfil público del exjugador.

Ortigoza, de 41 años, tuvo una extensa trayectoria en el fútbol argentino y paraguayo. Además de su paso por Central, fue una de las figuras históricas de San Lorenzo de Almagro, donde integró el plantel campeón de la Copa Libertadores 2014. En los últimos años, sin embargo, su nombre apareció varias veces ligado a conflictos extradeportivos y controversias públicas.

El episodio en el boliche reavivó la circulación de imágenes y comentarios en redes sociales, donde el video del altercado acumuló miles de reproducciones pocas horas después de difundirse. ​ ROSARIOPLUS