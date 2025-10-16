Senderos de esponjas en el fondo del océano



«Esta es la primera vez que se observan abundantes rastros de esponjas in situ y se atribuyen a la movilidad de las esponjas».

Dicen que no está claro, dado el desafiante entorno, cómo el área apoya a una comunidad tan vasta de esponjas. Pero, aún más intrigantes fueron los numerosos rastros de espículas de esponja. Lejos de ser una rareza, los investigadores vieron rastros en casi el 70% de las imágenes del fondo marino que contenían esponjas vivas.

El animal acuático conocido como esponja a menudo se describe como completamente sésil: una vez que se han asentado en un lugar y madurado, generalmente no se piensa que se mueva. Pero, según un nuevo estudio en el que los investigadores describen misteriosos senderos de espículas (elementos de soporte en forma de púas en las esponjas) a través del lecho marino del Ártico, no siempre es así.

«Observamos rastros de espículas densamente entrelazadas conectadas directamente a la parte inferior o flancos inferiores de los individuos de esponja, lo que sugiere que estos senderos son rastros de la motilidad de las esponjas», escriben los investigadores, dirigidos por Teresa Morganti del Instituto Max Planck de Microbiología Marina y Autun Purser del Centro Alfred Wegener Helmholtz de Investigación Polar y Marina.

Parecía como si las esponjas se hubieran «arrastrado» a sus posiciones actuales. De hecho, las esponjas tienen un estadio larvario móvil. Pero se cree que la mayoría de las especies se vuelven sésiles cuando son adultos. Después de todo, las esponjas no tienen músculos ni órganos especializados para moverse. Pueden reaccionar a la estimulación externa y moverse un poco contrayendo o expandiendo sus cuerpos. También ha habido alguna evidencia de movimiento en esponjas criadas en el laboratorio. En algunos casos, ese movimiento implicó remodelar todo su cuerpo.

Sin embargo, los nuevos hallazgos tomaron por sorpresa al equipo de investigación. El descubrimiento se realizó mediante el estudio de un vídeo filmado en 2016 por el rompehielos de investigación Polarstern mientras inspeccionaba los picos sumergidos de Langseth Ridge, permanentemente cubiertos de hielo.

Un trineo remolcado con cámara marina y un vehículo híbrido operado por control remoto (HROV) mostraron que los picos de la cresta estaban cubiertos por una de las comunidades de esponjas más densas que se haya visto. Los investigadores determinaron que las impresionantes poblaciones de esponjas estaban compuestas principalmente por un gran número de individuos de Geodia parva, G. hentscheli y Stelletta rhaphidiophora.

Esos senderos tenían varios centímetros de altura y hasta muchos metros de largo. A menudo se conectaban directamente a esponjas vivas. Los senderos se vieron en áreas con muchas esponjas, así como en áreas menos pobladas. Los investigadores informan que a menudo también parecían estar en áreas con esponjas juveniles más pequeñas.

Los investigadores generaron modelos 3D a partir de las imágenes y el vídeo para mostrar la forma en que los senderos se entrelazaban entre sí. Dicen que los hallazgos sugieren que las esponjas en movimiento a veces cambian de dirección. No creen que el movimiento sea simplemente una cuestión de gravedad. De hecho, las imágenes sugieren que las esponjas viajaban con frecuencia cuesta arriba. Puede ser que las esponjas se muevan para conseguir comida, quizás impulsadas por los escasos recursos árticos.

«Todas estas características son indicativas de las tendencias de comportamiento de la densidad de población y la alimentación observadas previamente en las esponjas incrustantes», escriben los investigadores.

«La productividad primaria extremadamente baja, la sedimentación y las tasas de advección de partículas de la región de Langseth Ridge en general dan como resultado algunas de las existencias más bajas de vida bentónica; así que potencialmente, esta comunidad de Arctic Geodia se basa en partículas y fracciones disueltas de la degradación de los viejos desechos orgánicos atrapados dentro de la estera de espículas como fuentes adicionales de alimento. Sugerimos que la movilidad indicada aquí puede estar relacionada con esponjas que buscan y se alimentan directamente de la materia detrítica acumulada atrapada dentro de la estera de espículas de esponja debajo de las esponjas vivas».

También es posible que el movimiento tenga algo que ver con la reproducción o la dispersión de esponjas jóvenes. Para aprender más sobre qué tan rápido y por qué las esponjas hacen estos inesperados movimientos, dicen que se necesitan más imágenes de lapso de tiempo y otros estudios.

