La física se atreve a imitar a Star Trek. El motor que podría viajar más rápido que la luz ya no es solo una idea



Durante décadas fue una fantasía televisiva. Hoy, los físicos exploran cómo doblar el espacio-tiempo sin violar las leyes de Einstein. El legendario motor warp empieza a tomar forma en ecuaciones reales, y aunque aún estamos lejos de encenderlo, su mera posibilidad ya está reescribiendo los límites de la ciencia.

Nota original en: GIZMODO