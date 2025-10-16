En la previa del Día de la Madre, este sábado la avenida San Martín se convertirá en peatonal
En la previa del Día de la Madre, este sábado la avenida San Martín se convertirá en peatonal
Será de 17 a 20 h, en el tramo comprendido por las calles Tucumán y San Juan. Además, de 17 a 22 h, en el Paseo del Pino habrá espectáculos de canto y baile, música, food trucks, decoración de galletitas y un taller de porcelana fría.
Este sábado 18 de octubre, entre las 17 y las 20 h, la avenida San Martín se convertirá en peatonal para potenciar al comercio local a horas del Día de la Madre.
Además, de 17 a 22 h, en el Paseo del Pino habrá espectáculos de canto y baile, música, food trucks, decoración de galletitas y un taller de porcelana fría.
La actividad es organizada por la asociación de comerciantes Yo amo mi ciudad junto a la Municipalidad de San Lorenzo.
Estas propuestas, que ya se han vuelto una tradición en fechas especiales, continúan consolidándose como una fórmula exitosa para promover las ventas y disfrutar del renovado Centro Comercial a Cielo Abierto.
En la previa del Día de la Madre, este sábado la avenida San Martín se convertirá en peatonal .