En la previa del Día de la Madre, este sábado la avenida San Martín se convertirá en peatonal



Será de 17 a 20 h, en el tramo comprendido por las calles Tucumán y San Juan. Además, de 17 a 22 h, en el Paseo del Pino habrá espectáculos de canto y baile, música, food trucks, decoración de galletitas y un taller de porcelana fría.

Este sábado 18 de octubre

Además, de 17 a 22 h, en el Paseo del Pino habrá espectáculos de canto y baile, música, food trucks, decoración de galletitas y un taller de porcelana fría.

La actividad es organizada por la asociación de comerciantes Yo amo mi ciudad junto a la Municipalidad de San Lorenzo.

Estas propuestas, que ya se han vuelto una tradición en fechas especiales, continúan consolidándose como una fórmula exitosa para promover las ventas y disfrutar del renovado Centro Comercial a Cielo Abierto.

