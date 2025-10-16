Cada 17 de octubre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1849 – FREDERIC CHOPIN. Muere en París, a la edad de 39 años, el compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, considerado uno de los músicos más importantes de la historia de y de los mayores representantes del romanticismo musical.

1918 – RITA HAYWORTH. Nace en Nueva York la actriz estadounidense Rita Hayworth (Margarita Carmen Cansino), una de las artistas más famosas del Hollywood clásico. Brilló en las películas Sangre y arena, Gilda y La dama de Shanghai.

1930 – SUBTE LINEA B. Se inaugura el primer tramo de la Línea B de trenes subterráneos con un recorrido entre las actuales estaciones Lacroze y Callao. Hoy une al barrio de Villa Urquiza con el centro porteño.

1945 – JUAN D. PERÓN. El coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión, saluda a una multitud reunida en la Plaza de Mayo para reclamar por su libertad. El presidente y general Edelmiro Farrell había ordenado su detención en la isla Martín García en medio de la creciente popularidad de Perón como funcionario de la dictadura militar que gobernaba al país.

1951 – EVA PERÓN. La primera dama María Eva Duarte de Perón pronuncia su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada ante una multitud reunida para celebrar el “Día de la Lealtad” peronista. En agosto de 1951, debilitada por su enfermedad, Evita había pronunciado un emotivo discurso recordado como “el día del renunciamiento”, en el que desistió de acompañar al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección.

1951 – CANAL SIETE. El estatal Canal 7 realiza la primera transmisión de televisión en la Argentina al difundir el discurso de la primera dama María Eva Duarte de Perón desde Plaza de Mayo con motivo del acto por el Día de la Lealtad peronista.

1963 – SERGIO GOYCOCHEA. Nace en la ciudad bonaerense de Zárate el arquero Sergio Goycochea, quien destacó por su gran actuación en la selección argentina subcampeona del Mundial de Fútbol de Italia ´90, en el que detuvo cuatro penales.

1972 – EMINEM. Nace en la ciudad de Saint Joseph (Misuri, EEUU) el músico y actor estadounidense Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem, a quien se considera “el rey del rap”. Vendió más de 100 millones de discos.

1979 – TERESA DE CALCUTA. La religiosa católica de origen albanés Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor humanitaria en favor de los pobres, enfermos y desvalidos. En 2016 fue declarada santa por el papa Francisco.

1989 – TERREMOTO SAN FRANCISCO. La ciudad estadounidense de San Francisco sufre el más grave terremoto desde el acaecido en 1906. El sismo, de 6,9 puntos en la escala Richter, causó la muerte de 67 personas y más de 4.000 heridos, además de grandes destrozos e incendios.

2019 – ALICIA ALONSO. A la edad de 98 años muere en La Habana la bailarina cubana Alicia Alonso, una de las grandes leyendas de la danza clásica. Se consagró en los años ‘40 en el American Ballet Theatre y se mantuvo en escena durante décadas pese a ser parcialmente ciega de un ojo.

DIA MUNDIAL DE LA ERRADICACIÓN DE POBREZA. Desde 1993 se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar acerca de la necesidad de terminar con el “escándalo moral” de la miseria e indigencia que sufren millones de personas en el mundo.

NUEVAREGION.COM + TELAM