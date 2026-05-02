Existe una gran variedad en el tamaño, textura y color de las semillas, entre ellas las amarillas, rojas, naranjas, amarronadas, verdes y negras.

¿Cuáles son sus beneficios?

• Aportan ﬁbra y tienen un bajo contenido en lípidos.

• Ayudan a disminuir los niveles de colesterol y facilitan la digestión.

• Contribuyen a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

• Resultan una opción saludable para la pérdida de peso, por su bajo valor calórico y bajo contenido de sodio.

• Presentan una alta concentración de proteínas, que se potencia cuando se consumen junto a cereales como el arroz, la avena y el trigo.

• Poseen vitaminas del complejo B y ácido fólico, que intervienen en la formación de glóbulos rojos, células y hormonas, inﬂuyendo en el buen funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico.

• Su alto contenido en hierro las convierte en un poderoso alimento para prevenir la anemia.

• Aportan minerales como el fósforo (que participa en el desarrollo de huesos, dientes y músculos), el zinc, el selenio (de propiedades antioxidantes) y el potasio (que contribuye a una apropiada circulación sanguínea y regula la presión arterial).

¡Algunas recetas!

Torta de lentejas

Ingredientes : 1 taza de lentejas hervidas – 1/2 taza del agua de cocción – 1 taza de pasas de uva (sin semillas) – 2 cdas. de aceite – 2 huevos – 1 taza de azúcar – 2 tazas de harina leudante.

Procedimiento: Procesar las lentejas y colocarlas en un bol. Agregar el azúcar, el aceite, los huevos y las pasas, mezclando todos los ingredientes. Luego, incorporar lentamente la harina tamizada y el líquido de cocción. Colocar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Cocinar en el horno a temperatura media por 30 minutos. Desmoldar, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable y a disfrutarla!!!

Guiso de lentejas

Ingredientes: 2 tazas de lentejas – 1 taza de puré de tomate – 3 cebollas – 1 diente de ajo – 2 zanahorias – 1 pimiento – ½ calabaza – 1 cucharada de aceite – 400 Grs. de carne – 200g de panceta – 2 tazas de agua – 1 huevo por comensal.

Para condimentar: sal, pimienta, laurel, orégano, tomillo, pimentón.

Procedimiento: En una cacerola, rehogar en aceite la cebolla, el ajo y la panceta. Agregar las zanahorias, la calabaza y el pimiento cortado en pequeños trozos y dejar cocinar. Incorporar la carne cortada en cubos medianos, condimentar con sal, pimienta y las hierbas aromáticas. Luego, agregar el agua y las lentejas (previamente remojadas y bien lavadas).

Cocinar a fuego lento durante 10 minutos y sumar el puré de tomate. Continuar la cocción hasta que las lentejas estén tiernas, agregando agua según la consistencia deseada. Antes de servir el plato, colocar un huevo sin que se rompa sobre el guiso y dejar cocinar la clara. Retirar la porción y repetir esta acción para cada comensal.

Hamburguesas de lentejas

Ingredientes: 250 gr. de lentejas – 50 gr. de harina de trigo integral – 1 cebolla – 1 diente de ajo – 1 cucharada de Aceite de oliva – Para condimentar: sal y perejil.

Procedimiento: Colocar las lentejas en remojo durante unas 4 o 5 horas, luego lavarlas y cocinarlas en agua con sal. Cuando estén tiernas, sacarlas del fuego y colarlas para quitarles todo el líquido. Una vez que las lentejas estén secas, verterlas en un bol y triturarlas o procesarlas hasta obtener una pasta. En otro recipiente mezclar la cebolla, el ajo y perejil picados, junto con el aceite, la sal y la mitad de la harina. Verter esta mezcla a la pasta de lentejas y unir hasta que se forme una masa, dejándola reposar unos minutos. Con ayuda de la harina restante, formar las hamburguesas con la mano y freírlas a fuego medio hasta obtener un color dorado de ambos lados. Ideal para acompañarla con una ensalada de hojas verdes o como una burguer veggie con pan integral.

Nota original: vidaysalud.com