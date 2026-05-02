​[[{«value»:»En el desafío por trabajar en torno a una agricultura regenerativa, al menos en la producción de papa en la Argentina, productores agropecuarios de la zona sudeste de Buenos Aires participaron de lo que fue el reciente Regen Summit en Laguna de los Padres.

Se trató de un evento organizado por una de las empresas insignia en la demanda de materia prima, McCain Foods, que busca replicar entre los productores originadores los conceptos de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente, a través de la conservación de la biodiversidad, en pos de que toda la cadena pueda contar con una trazabilidad real, rápida, demostrable, y que pueda ser fácilmente resumida mediante un código QR y un teléfono celular.

Llevar esa idea a los productores, quienes lidian -y arriesgan su capital- con la aventura de lanzarse a la prueba y lograr ese pasaje en un entorno de campos alquilados, variabilidades climáticas y condiciones macroeconómicas que no siempre son las deseables, es una parte muy importante de la “docencia” que se pretende.

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Para ello, algunos analistas convocados por las empresas que participan de la actividad, sean vendedoras de insumos o industrias transformadoras del alimento, estudian el día a día de la producción a campo y asesoran a los productores agropecuarios.

En el Regen Summit uno de los investigadores que se calzó esta tarea al hombro fue el docente Mariano Devoto, quien participa de la cátedra de Biología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

Devoto, en una charla con este medio, destacó la importancia de los corredores biológicos a la hora de proteger el ecosistema aledaño a los lotes productivos, no solo por una cuestión de respeto a la biodiversidad: asegura que la evidencia científica demuestra que ayudan a la producción agrícola.

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El investigador, además, fue crudo al analizar el momento presupuestario de la universidad pública y le puso palabras al desánimo que se esparce con el correr de los meses sin solución desde lo financiero a los magros sueldos de los investigadores.

“Empeoró el humor, si se quiere, institucional”, sintetizó tras participar de una charla con productores en el stand de la compañía Syngenta.

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CORREDORES BIOLÓGICOS

-¿Cuál fue el mensaje que buscó acercar a los productores?

-La charla tuvo varios mensajes centrales. Uno es que la biodiversidad es un insumo al que hay que dejar de verlo como algo que para las producciones agrícolas está al costado del lote y que no tiene ningún valor para el productor. Este cambio de paradigma, y una agricultura regenerativa, creo que tienen que ver con entender y valorar la biodiversidad como un insumo más que el productor puede manejar. A su vez produce beneficios directos para todo el sistema.

-¿Cuáles?

-Buscamos que no lo vean como una amenaza. Parte del cambio de mentalidad tiene que ver con esto que ocurre en los bordes de los lotes. Si uno deja de mantener, deja de controlar muy fuertemente la vegetación pensando que ahí van a aparecer malezas y que esas malezas van a traer plagas que después se meten en el lote. Pero ese manejo tan agresivo no se genera ningún beneficio y además se aceleran otros problemas, como por ejemplo la aparición de resistencia a herbicidas de plagas.

-¿Cuán grave es ese problema?

-Es un problema gravísimo. Una de las figuras que mostré muestra justamente crecimiento exponencial que tiene en Argentina, el número de especies resistentes a distintos herbicidas. Y si algo aprendimos en la pandemia es que las cosas que tienen crecimiento exponencial luego te explotan en la cara, porque parece que está todo bien hasta que de repente está todo mal, y son cosas que crecen más rápido de lo que uno es capaz de imaginarse a veces.

-¿Hay países donde la curva de la problemática sea como en la Argentina o es generalizado?

-Es un problema mundial. En cualquier país productor de alimentos como Argentina, Australia, países de Europa del Este o en Norteamérica, está. Es un problema global. Como si fuera una red, hay especies que son resistentes a herbicidas. Y muchas veces ocurre que así como hay plantas que tienen resistencia a muchos herbicidas, y también herbicidas que generan resistencia a muchas plantas, es de ese modo como se va generando una red, una maraña. Y eso es una maraña de herramientas que uno no puede usar, porque se te agotan las posibilidades. Biológicamente es algo muy complejo. Y hay otra cosa muy compleja…

-¿Cuál?

-Que una vez que se instala una resistencia no vuelve para atrás, o sea que es algo que siempre tiende a crecer en el tiempo. Y la foto, para Argentina en particular aunque sea de escala planetaria, es preocupante porque es una maraña de resistencias múltiples que tiende a crecer.

-¿Y cuán permeable es la mentalidad del productor para incorporar estos conceptos?

-Yo los veo muy interesados.

-¿O preocupados?

-No, interesados. O sea, los veo preocupados por los problemas típicos que tienen los productores, pero a veces a veces falla entender la conexión. Entonces no es que fallen los productores, porque fallamos incluso nosotros, los que generamos el conocimiento. Fallamos a veces en mostrar la conexión que hay entre los problemas de la agricultura moderna y cómo desde el lado de la biodiversidad las soluciones basadas en la naturaleza. Sean soluciones o la moderación del problema. Yo creo que a veces fallamos y no mostramos claramente.

-¿Qué pasa en el girasol al respecto?

-Según nuestros datos el rendimiento del girasol, si no tiene polinizadores, cae hasta 20%. Es un montón. Y algunos productores hacen manejo consciente del servicio de polinización que dan los polinizadores. Pero otros no. O algunos confían en poner apiarios, cuando en realidad podrían fácilmente lograr ese mismo servicio de polinización con los insectos nativos y complicarse mucho menos la vida y decir, “bueno, dejo refugios”. Y los insectos nativos que son abundantes y son diversos, polinizan el girasol y le dan el servicio de polinización que requiere. Y lo mismo con el control de plagas.

-¿Cómo sería en ese caso?

-Los bordes también son fuente de organismos que se comen a otros y controlan plagas, y esa visión de que el ‘borde sucio’ trae plagas y enfermedades, no es así. Por ejemplo en la papa muestran que el balance general da positivo. Si uno mide en la balanza, hay algunas plagas que por ahí no están, pero están todos los insectos que controlan a esas plagas, y el sistema se regula a sí mismo. Entonces los beneficios pesan más que lo potencialmente perjudicial. Y la evidencia muestra eso, a pesar de que está instalado por ahí con un preconcepto: la evidencia científica concreta y sólida muestra que conviene mantener esos bordes porque dan un beneficio neto a los a los cultivos.

-¿El productor de papa incorpora a la agricultura regenerativa? ¿Qué observan?

-Lo veo como algo muy positivo. Me parece que todavía estamos en camino de lograr un cambio cultural, porque tal vez la mentalidad en este momento es pensar que ‘tiene un beneficio para mi informe de sustentabilidad, para lo que me pide la empresa a la cual estoy proveyendo las papas’, pero veo que todavía estamos en camino de lograr un cambio de cabeza, de mentalidad, que no tenga que haber un estímulo o una presión. Estaría buenísimo que nazca de la propia convicción de que así se produce mejor, de que la biodiversidad es un insumo que tengo que cuidar, así como cuido la fertilidad del suelo y cuido el estado de los caminos, también cuidar la biodiversidad. Me parece que estamos a mitad de camino. Está buenísimo que estos eventos ocurran.

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-¿Hay empresas que ya lo estén haciendo?

-Hace unos años, la gente de El Parque Papas se entusiasmó muchísimo con los refugios biológicos. Se instalaron refugios de biodiversidad, escucharon la charla y vieron una caja que yo llevé de polinizadores. Se entusiasmaron y lograron hacer un clic y ahora ya están motivados internamente, no es que es porque alguien les dice que lo tienen que hacer o que hay una recompensa externa, sino que realmente están convencidos.

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UNIVERSIDAD PÚBLICA

-A principios de este año, ante este medio, la decana de la FAUBA detalló el momento presupuestario de la facultad y de la UBA toda. ¿Cómo sigue la situación?

–No mejoró y lejos de mejorar, empeoró, porque los salarios se siguieron atrasando respecto de la inflación y siguieron muy limitados los recursos para funcionamiento y para funcionamiento de las instituciones.

-¿Y para investigación?

-También. Lejos de mejorar o mantenerse estable empeoró claramente y también empeoró el humor, si se quiere, institucional. Porque el hecho de continuar con compromisos trabajando y investigando no quita que, por otro lado, a la medida que se acumulan los meses y los años de abandono, la situación empeora. Y eso ha llevado a mucha gente a renunciar, lamentablemente. Las renuncias son muy tristes, y son entendibles. Porque además en términos de lo que implica para el Gobierno y la valoración que hacen de la ciencia y de la educación en general, preocupa la ideología o los valores que están detrás de esas decisiones. Es no valorar lo que es una pieza fundamental de cualquier sociedad que pretende desarrollarse de manera sustentable e independiente.

-Que la universidad reclama por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario no es nuevo, como tampoco la postura del Gobierno en esa disputa. ¿Pero qué observan justamente de la sociedad con respecto a este tema?

-Mi sensación es que la sociedad está un poco…no sé si dividida, pero hay una diversidad de opiniones muy grande, y eso en algunos casos está sesgado o muy influido por la visión política o ideológica, y tal vez no se sostienen en opiniones o en cuestiones objetivas. Yo lo que veo es que mucha gente repite el eslogan de ‘vayan a laburar’ o cosas así, y que no tienen nada que ver con la realidad de los profesionales que trabajamos en el sector académico, científico, educativo. Me parece un poco injusto con la gente que está en este sistema y que le pone el hombro a seguir dando clases y seguir haciendo investigación. Hacemos aportes día a día formando a los futuros agrónomos, que nadie puede negar que es algo importantísimo en un país que produce alimento para 400 millones de personas.

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-¿Qué escuchan de los productores?

-Venimos a estos eventos a contarles los resultados de estas investigaciones realizadas durante muchos años, y nos escuchan muy interesados. Las podemos hacer porque somos gente que nos formamos dentro de ese sistema científico nacional y por otro lado, uno por ahí escucha opiniones que creo que son una mezcla de desinformación y tal vez un poco de sesgo político, y repiten mensajes que me parece que no se sustentan con la realidad. Y creo que es injusto, esa sería la palabra. Son palabras que no coinciden con lo que ocurre realmente en el día a día de los que estamos en este sistema y con el compromiso de formar profesionales y de generar conocimiento que la sociedad aprovecha directamente sean productores o indirectamente, beneficiándose de una producción de alimentos más eficiente, más sustentable, con mejor compromiso para salud de la gente que trabaja en el sector. Hay un poco de eso: sesgo político, desconocimiento y desconexión de la realidad de un sector tan importante para el país como es el campo.»}]]Agricultura – Infocampo