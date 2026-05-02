Los jugadores de Newell’s Old Boys, Franco García y Bruno Cabrera, recibieron el alta médica tras superar sus respectivas lesiones y estarán nuevamente a disposición del DT, Frank Darío Kudelka, de cara al último partido del torneo.

El extremo había sufrido un traumatismo de rodilla y una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, mientras que el zaguero había tenido un desgarro de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho.

Ambos futbolistas habían estado ausentes en las últimas fechas debido a inconvenientes físicos que los marginaron de la competencia, pero su recuperación llega en un momento clave para el equipo rosarino.

De esta forma, el entrenador suma variantes importantes para afrontar el cierre del certamen, en un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones del conjunto. ​ ROSARIOPLUS