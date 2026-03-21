Se conocieron detalles del sistema Lince, que funcionará en San Lorenzo con 400 cámaras con IA



La ciudad será parte de una red de videovigilancia que permitirá detectar personas, vehículos y trayectorias en tiempo real. Al detectar un delito los vecinos deben llamar al 911, que concentrará la operación de este sistema. Sólo otras tres ciudades de la provincia (Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez) cuentan con esta tecnología.

En el marco de una presentación realizada en la sede del gobierno provincial en Rosario, el intendente Leonardo Raimundo dio a conocer detalles del sistema Lince de gestión de seguridad con inteligencia artificial, una herramienta que posicionará a San Lorenzo entre las ciudades con mayor desarrollo tecnológico aplicado a la prevención del delito.

El nuevo esquema implicará un salto cuantitativo y cualitativo en materia de monitoreo. Tras gestiones del gobierno municipal ante la provincia, se sumaron 400 nuevas cámaras con inteligencia artificial, que se terminaron de instalar días atrás. Los equipos -de origen israelí- se sumarán a los más de 100 dispositivos del sistema 911, de modo tal que San Lorenzo será una de las ciudades con mayor cobertura de videovigilancia en el país.

Uno de los aspectos más destacados de Lince es su capacidad para procesar información en tiempo real. Las cámaras podrán detectar personas, rostros, vehículos, patentes y trayectorias, lo que permitirá agilizar tareas investigativas y reducir significativamente los tiempos de análisis.

“Si se cargan las características de un auto involucrado en un ilícito, el sistema deja la imagen dinámica de los vehículos de esas características y se ahorra el trabajo de operadores humanos a los que esa tarea les demandaría horas”, ejemplificó el jefe del Ejecutivo local..

“Hay muchos mitos, como que hay que colocar una cámara en cada esquina. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Segundo, que el centro de monitoreo está cerrado, lo cual es falso. Pero eso se termina definitivamente con la incorporación del monitoreo municipal a este sistema. Todas las cámaras se integrarán a este sistema de inteligencia artificial a cargo de 18 operadores”, añadió.

En este sentido, se puso especial énfasis en el marco de funcionamiento del sistema y en las garantías institucionales vinculadas al uso de la información. Las imágenes captadas por las cámaras sólo podrán ser requeridas por los órganos de investigación policial y el Ministerio Público de la Acusación, mientras que las denuncias deberán canalizarse a través del 911. El sistema será operado por un equipo de 18 agentes especializados que trabajarán desde la sede de gobierno en Rosario.

El sistema Lince se implementa en San Lorenzo, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y la ciudad de Santa Fe, que conformarán una red integrada de monitoreo inteligente a escala provincial.

Durante la actividad, Raimundo estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.