Newell’s Old Boys recibe, este sábado por la tarde, a Gimnasia de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura.

El encuentro comenzará a las 17:45, será dirigido por Sebastián Zunino (VAR: Juan Pafundi) y televisado por ESPN Premium.

La Lepra se encuentra en una profunda crisis futbolística: todavía no ganó en el campeonato y está última en la tabla anual, por lo que necesita imperiosamente un triunfo de local para romper la racha.

Por su parte, el Lobo mendocino, que acumula 9 puntos en el campeonato, sabe que su único objetivo en este año es mantener la categoría y que sumar en Rosario será un buen resultado.

Para el partido ante Gimnasia, el DT rojinegro, Frank Darío Kudelka, realizaría varios cambios en el once inicial, como anticipó en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Lanús. ​ ROSARIOPLUS