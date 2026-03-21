Un hombre de 44 años resultó gravemente herido este sábado por la mañana tras la explosión de un tanque de GNC de un vehículo en una estación de servicio ubicada en Av. Ovidio Lagos y Córdoba.

El hecho ocurrió cerca de las 8 horas y rápidamente se dio aviso a la central de emergencias 911, lo que motivó el despliegue de personal de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario con quemaduras de tercer grado. Se investigan las causas del incidente.

Si bien las llamas no destruyeron el automóvil por completo ni se propagaron por la estación de servicio, una dotación de los Bomberos Voluntarios tuvo que acudir al surtidor para controlar la situación. ​ ROSARIOPLUS