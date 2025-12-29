El escándalo que tiene como protagonista a Juan Andrés Zurvera sacudió a Sunchales. A los 31 años, y con apenas 13 materias aprobadas en la carrera de Derecho, logró hacerse pasar por abogado durante al menos tres años, engañando a clientes, colegas y hasta a su propia madre.

Según la investigación judicial, Zurvera montó un entramado de mentiras que incluyó la falsificación de firmas digitales de jueces y camaristas, la confección de documentación judicial apócrifa y la instalación de un estudio jurídico que funcionó con la colaboración -sin saberlo- de un profesional de la ciudad. El perjuicio económico supera los 54 millones de pesos.

El caso generó conmoción cuando se conoció que ni siquiera su entorno íntimo estaba al tanto de la verdad. Todos daban por hecho que había terminado la carrera, aunque los registros universitarios indican que se inscribió en 2014 y nunca superó las 13 materias rendidas.

Desde la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, el fiscal Guillermo Loyola explicó que el acusado captaba personas con problemas legales urgentes, les cobraba adelantos de honorarios y gastos para supuestos juicios que jamás existieron y luego estiraba los plazos con excusas y documentación falsa.

Solo entre enero y noviembre de 2025 se acreditaron transferencias por más de 18 millones de pesos. Hasta ahora se contabilizan diez hechos de estafa, aunque la causa continúa abierta y siguen sumándose denuncias.

En tanto, Zurvera llegó a ocupar la vicepresidencia primera del Club Unión de Sunchales, institución que luego difundió un comunicado para despegarse del episodio y aclarar que se trata de hechos ajenos a la vida institucional.

Zurvera rompió en llanto ante el fiscal y habló de una cadena de frustraciones personales y mentiras sostenidas en el tiempo. El juez penal Javier Bottero ordenó la prisión preventiva sin plazos. ​ ROSARIOPLUS