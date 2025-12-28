Cada 29 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1800 – CHARLES GOODYEAR. Nace en la ciudad de New Haven (Connecticut, EEUU) el empresario Charles Goodyear, creador del proceso de vulcanización del caucho que hizo posible la fabricación de neumáticos y de los primeros preservativos de material inorgánico.

1887 – ADOLFO ALSINA. Muere en la ciudad bonaerense de Carhué, a la edad de 48 años, el jurisconsulto y político Adolfo Alsina, fundador en 1862 del Partido Autonomista y gobernador de la provincia de Buenos Aires (1866-1868). Fue vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).

1936 – SAÚL UBALDINI. Nace en el barrio porteño de Mataderos el dirigente del sindicato de trabajadores cerveceros Saúl Ubaldini, líder de la Confederación General del Trabajo entre 1986 y 1990. Fue uno de los sindicalistas que lideró las primeras protestas contra la dictadura militar. Encabezó trece huelgas generales contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.

1944 – NORBERTO MADURGA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Norberto “Muñeco” Madurga, quien brilló como mediocampista en Boca Juniors en la década de 1960. Jugó 201 partidos con la camiseta boquense, con la que marcó 63 tantos. También jugó en la selección argentina.

1946 – MARIANNE FAITHFULL. Nace en el distrito londinense de Hampstead la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, quien alcanzó la popularidad con el lanzamiento del disco simple «As tears go by”, canción escrita por los “stones” Mick Jagger y Keith Richards.

1965 – DEXTER HOLLAND. Nace en la ciudad de Garden Grove (California, EEUU) el cantante y guitarrista estadounidense Dexter Holland, miembro de la banda de punk rock The Offspring, con la que vendió 70 millones de discos.

1968 – VÉLEZ SARSFIELD. El Vélez Sársfield dirigido por Manuel Giúdice gana el Torneo Nacional 1968, el primer título de Primera División del club de Liniers, al vencer por 4-2 a Racing Club en el antiguo estadio Gasómetro de San Lorenzo. Fue el último partido de Humberto “Bocha» Maschio, figura de la “Academia” en la década de los años ‘60.

1972 – JUDE LAW. Nace en la localidad londinense de Lewisham el actor británico Jude Law (David Jude Heyworth Law), uno de los más conocidos y respetados del cine de Hollywood. Entre sus numerosos papeles se destacan los interpretados en los filmes Inteligencia Artificial, Sherlock Holmes, Hugo y El gran hotel Budapest.

1979 – DIEGO LUNA. Nace en la Ciudad de México el actor y cineasta mexicano Diego Luna, quien se destacó por sus papeles en las películas Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars.

1990 – CARLOS MENEM. Con el decreto 2741/90, el presidente Carlos Menem indulta a los cinco exmiembros de las “juntas militares” de la última dictadura que en 1985 habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad. También indultó a los generales Ramón Camps y Pablo Ricchieri, condenados por los mismos delitos.

2023 – DÍA DEL BROMATÓLOGO. Se celebra el Día del Bromatólogo en conmemoración de la fecha de 1976 en la que se graduaron Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, los primeros profesionales argentinos en esa ciencia.

TELAM