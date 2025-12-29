El intendente Leonardo Raimundo recibió a boxeadores sanlorencinos que se coronaron campeones del Mercosur



Franco Pagge, Damián González y Priscila Barrega tuvieron desempeños brillantes y se alzaron con los cinturones de sus respectivas categorías en el certamen desarrollado en Mercedes, Uruguay. Luego fueron reconocidos por el Concejo Municipal y hoy mantuvieron un encuentro con el intendente Leonardo Raimundo, que les expresó orgullo por los logros obtenidos.

El intendente Leonardo Raimundo recibió en la Sala de Prensa municipal a los boxeadores sanlorencinos Franco Pagge y Damián González, quienes junto a Priscila Barrega se consagraron campeones en el Campeonato Mercosur del Consejo Mundial de Boxeo Amateur (CMB)

Del encuentro también participaron su entrenador, Matías Solís, y el presidente del Concejo, Hernán Ore, que les entregó la declaración de interés a sus conquistas deportivas emitida por el órgano legislativo.

La distinción reconoce la performance de los tres representantes locales en el certamen disputado en el Club Remeros de Mercedes, en el departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay, donde obtuvieron el título en sus respectivas categorías y lograron la clasificación al Mundial de México 2026.

Priscila Barrega se consagró campeona en la categoría 62 kg, al imponerse por puntos; Franco Pagge obtuvo el título en la categoría 60 kg, tras ganar por nocaut técnico; y Damián González se coronó campeón en la categoría 72 kg, al vencer por la vía de las tarjetas. Los tres son integrantes del Ángel Steinbeck Boxing Club y entrenan en la vecinal de barrio San Martín.

Durante el encuentro, Raimundo felicitó a los boxeadores por su desempeño, les manifestó orgullo por los logros obtenidos y los instó a continuar trabajando con esfuerzo y disciplina. Además destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión, formación en valores y superación personal.

Cabe destacar que los campeones volverán a representar a San Lorenzo el próximo 24 de enero en Montevideo, cuando participen del Torneo de Campeones.