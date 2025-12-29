Estados Unidos batió el récord de energía inalámbrica transmitida desde el espacio. Un láser multiespectral entregó 1,1 kW a paneles solares comerciales sin usar hardware especial
Una empresa estadounidense acaba de demostrar algo que hace una década sonaba a ciencia ficción: transmitir energía desde el espacio con un simple rayo de luz y paneles comerciales. El logro —1,1 kW sin antenas exóticas ni microondas— rompe el récord de DARPA y abre un nuevo capítulo en cómo se diseñan los satélites.
Nota original en: GIZMODO