Un artista intervino la estructura de metal que se encuentra en el Campo de la Gloria, luego del paso de Javier Milei en medio de la polémica por el traslado del sable corvo del Libertador desde el Museo Histórico Nacional.

El artista rosarino Joaquines intervino la figura del Libertador, sumando una capa de lectura estética a una jornada marcada por la tensión política.

La conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo no terminó con el desfile de los Granaderos. Poco después de la ceremonia oficial, el reconocido artista volvió a ser tendencia al intervenir la emblemática figura de José de San Martín en el Campo de la Gloria.

El artista, famoso por sus irrupciones en el espacio público, utilizó sus redes sociales para difundir la imagen en un contexto donde el uso de los símbolos patrios está en el centro del debate público. Le agregó una lágrima, en claro mensaje de repudio a las decisiones del Presidente.

