Cada 9 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1881 – FALLECE FIODOR DOSTOIEVSKI. A la edad de 59 años muere en la ciudad de San Petersburgo el escritor ruso Fiodor Dostoievski, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX.Sus obras más destacadas son Crimen y Castigo, Los hermanos Karamázov y El idiota.

1900 – DWIGHT DAVIS. El tenista y político estadounidense Dwight Davis promueve un torneo para competir con un equipo de los mejores jugadores británicos, el antecedente de la actual Copa Davis. El primer torneo, disputado en 1900 en Boston (EEUU), se llamó «International Lawn Tennis Challenge Trophy» y lo ganaron los estadounidenses. El torneo se llama Copa Davis desde 1945, cuando murió su promotor.

Dwight Davis.

1943 – NACE JOE PESCI. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) el actor estadounidense Joseph Pesci, cuya carrera se ha destacado por la interpretación de criminales mafiosos en los filmes Goodfellas, Casino y El irlandés, entre otros.

1943 – NACE JOSEPH STIGLITZ. Nace en la ciudad de Gary (Indiana, EEUU) el economista y académico estadounidense Joseph Stiglitz, reconocido por su crítica a la globalización y al libre mercado. Ganó el Premio Nobel de Economía de 2001.

1943 – NACE VÍCTOR SUEIRO. Nace en Buenos Aires el periodista, escritor y conductor de televisión Víctor Sueiro, cuyo libro «Más allá de la vida» (1990) narra el paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto durante 40 segundos. El libro tuvo gran éxito editorial en América Latina.

1960 – ARTURO FRONDIZI. El presidente Arturo Frondizi clausura la revista Mayoría y ordena la detención de su director, el dirigente nacionalista católico peronista Tulio Jacovella, que publicó por capítulos “El caso Satanowsky”, libro de Rodolfo Walsh que denuncia encubrimiento del espionaje estatal en el asesinato del abogado Marcos Satanowsky.

1961 – THE BEATLES. La legendaria banda británica de pop rock The Beatles actúa por primera vez en The Cavern Club de la ciudad inglesa de Liverpool, recinto donde realizará un total de 292 recitales hasta 1963.

1981 – FALLECE BILL HALEY. Muere en la ciudad de Harlingen (Texas, EEUU), a la edad de 55 años, el músico estadounidense Bill Haley (William John Clifton Haley), impulsor y primera gran figura del rock and roll en los años 50 con su banda Bill Haley y sus Cometas. Vendió más de 25 millones de discos.

1995 – THE ROLLING STONES. La banda británica de rock The Rolling Stones da su primer recital en la Argentina, en el estadio Monumental de River Plate completamente colmado de fans.

2001 – REINALDO MERLO. El exfutbolista y entrenador Reinaldo “Mostaza” Merlo debuta como director técnico de Racing Club. Fue en la derrota como local por 1-0 ante Talleres de Córdoba. El equipo de “Mostaza” ganaría el Torneo Apertura 2001 luego de 35 años sin títulos, razón por la que erigió una estatua en honor al técnico en el estadio “Cilindro de Avellaneda”.

2020 – PELÍCULA PARASITE. La película surcoreana Parasite (Parásitos), dirigida por Bong Joon-ho, gana cuatro premios Óscar y se convierte en la primera de habla no inglesa en ganar el premio principal de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

2024 – DÍA DE LA PIZZA. Se celebra el Día Mundial de la Pizza, comida originaria del sur de Italia y una de las más consumidas en todo el mundo debido a la diversidad de ingredientes con los que se la puede cocinar. En 2017, la UNESCO declaró a la pizza Patrimonio Inmaterial de la Humanidad debido a su rol en la vida social y a la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

Efemérides del 9 de febrero.

TELAM