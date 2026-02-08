Con la presencia del presidente Milei, San Lorenzo evocó el glorioso combate de San Martín y sus granaderos



El intendente Leonardo Raimundo recibió al presidente de la Nación en el Campo de la Gloria, donde ante una multitud se desarrolló un emotivo acto que vio todo el país. La jornada contó con la imponente carga de caballería, una recreación del momento en que San Martín es herido en combate y el tradicional desfile de agrupaciones cívicas y militares. En este marco, Milei restituyó a los granaderos el sable corvo del Padre de la Patria.

Ante los ojos del país y frente a una multitud, San Lorenzo reafirmó su compromiso con los valores sanmartinianos al conmemorar este sábado el 213° aniversario del único combate de San Martín en suelo patrio. El acto, desarrollado en el Campo de la Gloria, contó con la participación del presidente Javier Milei, en compañía del intendente Leonardo Raimundo y del gobernador Maximiliano Pullaro.

La ceremonia comenzó con la imponente carga de caballería que atravesó el predio histórico de oeste a este, y de esta manera, recreó la avanzada de los granaderos contra la fuerza realista.

Luego, el granadero Martín Troncoso leyó el parte del combate que San Martín redactó bajo el Pino Histórico, e inmediatamente después hicieron su ingreso las tropas de las diferentes agrupaciones militares, que efectuaron el saludo oficial al presidente Milei.

La banda del Regimiento Iriarte Ituzaingó ejecutó el Himno Nacional, se realizó un homenaje al sargento Juan Bautista Cabral y llegó el turno de las invocaciones religiosas, a cargo del padre guardián de la parroquia San Lorenzo Mártir, Fernando Pereyra, y del pastor Daniel Cattáneo, de la Comunidad Redentor.

El minuto de silencio en honor a los caídos dio paso al discurso de Milei. En primer término, el mandatario encomió la gesta sanmartiniana, que definió como “una verdadera revolución”: “La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un estado tiránico, un estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”.

En el mismo sentido, el mandatario añadió: “Esta actitud libertadora, en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad, debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos. Se trata de la espada que trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento, una espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda, se pueden alcanzar cimas inmensas”.

Luego, ensayó un racconto histórico con el que fundamentó la devolución de la pieza a los granaderos, y concluyó: “Es una institución creada por el propio general San Martín, que lo acompañó en su campaña libertadora y que dio su vida por él y por nuestra independencia, como el recordado héroe granadero Juan Bautista Cabral, sacrificio con el que se ganó la inmortalidad. Por eso, mediante este acto, el Estado nacional le devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el sable corvo del general San Martín, saldando una deuda histórica con la institución en el marco de un nuevo aniversario del combate de San Lorenzo”.

Ya en el epílogo de su alocución, Milei aclaró que el sable “estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, para que todos los argentinos puedan visitar y presenciar esta reliquia que porta parte de nuestra alma”.

“Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a los Granaderos a Caballo. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen, y viva la Patria, viva la Patria, viva la Patria”, cerró.

Tras finalizar su discurso, el jefe del Ejecutivo nacional entregó el sable al jefe del Regimiento, Cristian Castellanos, acción que se coronó con la entonación de la Marcha San Lorenzo.

El acto concluyó con el desfile cívico militar del que participaron fuerzas del orden, instituciones de la ciudad y agrupaciones gauchas de toda la región. Durante su desarrollo, tuvo lugar una recreación del rescate de San Martín a manos del sargento Cabral y del granadero Baigorria.

Junto al presidente estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

“Los sanlorencinos nos sentimos reivindicados”

Concluido el acto, el intendente Leonardo Raimundo dialogó con la prensa y señaló que el acto del sábado cerró “una semana histórica para la ciudad”, con actividades conmemorativas desde el 3 de febrero, la presencia del presidente de la Nación y la devolución del sable corvo a los granaderos.

Además en referencia a la pieza, manifestó: “Es un hecho histórico único que haya estado en el Campo de la Gloria, tiene una simbología importante que haya estado presente en el lugar donde transcurrió el único combate de San Martín en suelo argentino. De modo tal que los sanlorencinos nos sentimos pletóricos de historia y reivindicados como el espacio histórico y cultural que es nuestra ciudad”.

En este sentido, Raimundo valoró la presencia del presidente “en el lugar del único hecho de armas de San Martín en suelo patrio, al que el libertador siempre tuvo muy presente”. “Un 3 de febrero, una de las veces que San Martín cruzó los Andes recordaba que casi pierde la vida en este lugar. Y y qué distinto hubiera sido el proceso de emancipación latinoamericana si aquí no hubiera estado Cabral y Baigorria y no hubieran logrado salvar la vida de su jefe, que era una inteligencia suprema, un tipo abnegado a la causa de la emancipación latinoamericana que logró lo que hoy tenemos, un continente libre”, concluyó.

.