Este viernes y este sábado habrá un gran desfile de comparsas por la avenida San Martín



Se desarrollará desde las 21 h en el tramo comprendido por las calles Belgrano y Salta. Participarán nueve agrupaciones de barrios de la ciudad, que además tendrán a su cargo el servicio de buffet.

Este viernes 13 y sábado 14 de 21 h a 23 h, las comparsas de la ciudad desfilarán por la Avenida San Martín, entre Salta y Belgrano.

A puro ritmo y color animarán la celebración las agrupaciones Ave Fénix, Barullo, Cabaju, Euforia, Las Traviesas de Cobija, Los Primos, Malibú, Paranaiba y Retoños. Iniciarán el desfile por la arteria central en Salta, llegarán hasta Belgrano y pegarán la vuelta para finalizar en el punto de partida.

El evento contará con servicio de buffet a cargo de las agrupaciones y de instituciones locales de bien público. Será una excelente oportunidad para divertirse, comer rico y apoyar a entidades que realizan un gran trabajo comunitario.