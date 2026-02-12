Basta de esos tests en internet que te prometen revelar el secreto de tu relación y solo te dejan más confundido que antes.



Si ya estás harto de cuestionarios sin fundamento, ¡tenemos buenas noticias! Investigadores de la Universidad de Estocolmo han creado la Escala de San Valentín, un cuestionario que realmente te ayuda a reflexionar sobre tu relación (y sin drama innecesario).

¿Qué es la Escala de San Valentín?

No, no se trata de otro test de “¿Qué tipo de pareja Disney eres?”. La Escala de San Valentín es una métrica seria y respaldada por evidencia científica que evalúa el estado de una relación a través de siete preguntas clave. Esta escala se basa en la psicología cognitivo-conductual, que suena complicado, pero en realidad significa que examina cómo tus pensamientos, emociones y comportamientos interactúan en tu relación.

Las siete preguntas del cuestionario cubren aspectos esenciales como:

Resolución de problemas : ¿Son un equipo cuando se trata de enfrentar desafíos ?

: ¿Son un equipo cuando se trata de enfrentar ? Intimidad emocional : ¿Se sienten emocionalmente cercanos ?

: ¿Se sienten emocionalmente ? Retos compartidos: ¿Cómo lidian con las dificultades en pareja?

Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas y, al final, obtienes un índice fácilmente interpretable sobre tu nivel de satisfacción en la relación. ¡Nada de respuestas ambiguas o predicciones mágicas!

¿Funciona realmente?

¡Claro que sí! Para probar su fiabilidad, los investigadores pusieron a prueba la escala con 1,300 participantes que respondieron el cuestionario y luego evaluaron sus relaciones de manera más detallada. Los resultados demostraron que la Escala de San Valentín es tan confiable como otras pruebas más complejas (de esas que necesitan personal especializado), pero mucho más sencilla de usar.

Es importante aclarar que la Escala de San Valentín no es un veredicto final sobre tu relación. Es una herramienta para la reflexión y el crecimiento. La idea es fomentar la comunicación abierta y la comprensión, no causar ansiedad o dudas innecesarias.

Si el resultado te hace cuestionarte cosas, ¡no entres en pánico! Los mismos investigadores aconsejan que si algo te preocupa, hablarlo con tu pareja puede ser el primer paso hacia una relación más fuerte o, si es necesario, hacia decisiones importantes pero informadas.

“Las relaciones son dinámicas y se ven afectadas por muchos factores, como el estrés o las dificultades de comunicación. Reflexionar juntos puede ayudar a encontrar formas de avanzar”, comenta Per Carlbring, uno de los investigadores detrás de la escala.

¡Haz la prueba ahora!

La Escala de San Valentín está disponible gratis en el sitio Valentinskalan en inglés, sueco e islandés. Después de responder el cuestionario, obtendrás un diagnóstico del nivel de confianza que sientes en tu relación (ojo, no evalúa la relación en sí). Además, recibirás un conjunto de ejercicios para fortalecer o mantener esa confianza.

Estas son las preguntas que responderás:

¿Puedo colaborar bien y resolver problemas prácticos con mi pareja?

bien y resolver con mi pareja? ¿Siento que puedo confiar en mi pareja?

en mi pareja? ¿Supero rápidamente los conflictos con mi pareja?

con mi pareja? ¿Cuántas veces en el pasado reciente has pensado que tu relación no es buena ?

? ¿Con qué frecuencia has considerado separarte de tu pareja ?

? ¿Qué tan cerca emocionalmente te sientes de tu pareja?

te sientes de tu pareja? En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu relación?

¡Sé honesto contigo mismo! La reflexión sincera puede ser el primer paso para fortalecer tu relación. Y recuerda, no se trata de ganar o perder, ¡sino de crecer juntos!

Por Natalia Rodríguez. Ecoosfera