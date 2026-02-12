Más de 1.200 chicos de todos los barrios disfrutaron del Poli gracias a la Colonia de Vacaciones Municipal



Este jueves, con una gran fiesta de espuma, finalizó la segunda etapa de la actividad recreativa. El servicio, de carácter gratuito, incluyó traslados, controles médicos, dos comidas y el trabajo de 50 profesionales que cuidaron de los niños.

Con una gran fiesta de espuma, este jueves finalizó la Colonia de Vacaciones Municipal, que en sus dos etapas reunió a más de 1200 chicos de todos los barrios de la ciudad.

Hoy la actividad comenzó al aire libre y luego, por la lluvia, se trasladó al estadio cubierto, donde los niños y las niñas participaron de diferentes juegos. Finalmente, cuando el tiempo mejoró, se despidieron de la colonia a pura música y espuma.

Presente en el cierre de la actividad junto a la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini, el intendente Leonardo Raimundo destacó la calidad del servicio: “Es recreativo, inclusivo, e incluye traslados, controles médicos y el trabajo de un equipo maravilloso a cargo de actividades lúdicas, deportivas y del cuidado de los chicos”.

Durante las primeras tres semanas, del 6 al 23 de enero, de 8 a 12, asistieron a la colonia niños y niñas de los barrios Norte, Rivadavia, Las Quintas, Islas Malvinas, Moreno, Díaz Vélez, Oroño, El Pino, Alem, Escalada, Sargento Cabral, Villa Felisa, San Martín, 1º de Julio y la institución Anide. Esta etapa concluyó el sábado con una gran fiesta de espuma.

En las últimas tres semanas, desde el 27 de enero y hasta este 13 de febrero, en el mismo horario, participaron chicos y chicas de los barrios 3 de Febrero, Mitre, Fonavi, Bouchard, José Hernández, Del Combate, Capitán Bermúdez, Supe, 2 de Abril, Morando, San Eduardo, 17 de Agosto, San Martín, 1º de Julio y Anide.

Los niños fueron transportados desde las sedes barriales al Polideportivo y de regreso cuando culminaba la jornada. Durante su estadía en el predio se les ofrecieron dos comidas, realizaron actividades lúdicas y deportivas y, bajo la supervisión de los guardavidas municipales, disfrutaron de la pileta del complejo.

En total, fueron 50 los profesionales a cargo de su cuidado, entre guardavidas, profesores de Educación Física, psicólogos, acompañantes terapéuticos, maestras de ciclo inicial, docentes de danzas y arte.

Además, previo a su ingreso, los equipos de los centros de salud realizaron a los menores controles de peso y talla, micosis, pediculosis, salud bucal y carnet de vacunación, con prescripción y realización de tratamientos en los casos correspondientes.