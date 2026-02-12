La Municipalidad impulsa la alfabetización digital de los adultos mayores



El ciclo, gratuito, brinda herramientas prácticas para el manejo de redes sociales, trámites online y prevención de estafas virtuales. De este modo se busca fortalecer la autonomía y la inclusión digital de los vecinos.

Este miércoles a las 14 h, en el espacio de Coworking municipal, comenzó el curso de alfabetización digital destinado a adultos mayores, una iniciativa orientada a acercar herramientas básicas para desenvolverse en el mundo digital de forma segura y práctica.

Durante la capacitación, distribuida en cuatro clases, los participantes aprenderán a realizar trámites y consultas online, utilizar redes sociales y teléfonos celulares, y a reconocer situaciones de riesgo vinculadas a las ciberestafas, una problemática cada vez más frecuente.

En la clase inaugural estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo y el subsecretario de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Damián Perassi, quien está a cargo de las capacitaciones.

En ese marco, Raimundo destacó la importancia de acompañar a los adultos mayores en el proceso de adaptación tecnológica: “Vivimos en una sociedad cada vez más digital y es fundamental que nuestros adultos mayores cuenten con las herramientas necesarias para manejarse con autonomía y seguridad. Estos cursos no solo facilitan trámites y comunicación, sino que también ayudan a prevenir estafas, lo cual es muy importante”.

Por su parte, desde el área de Desarrollo Local señalaron que las capacitaciones continuarán ampliándose en distintos puntos de la ciudad para garantizar que más vecinos puedan acceder a este aprendizaje.