El mercado ganadero de Rosario (Rosgan) llevó adelante en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario su segundo remate del año que fue calificado como “histórico” por la propia entidad.

¿El motivo? Se consolidó la suba de precios de los terneros, a poco de que comience la zafra, con un valor promedio que se ubicó en $ 6.222 por animal, superando así la barrera de los 4 dólares.

Según el Rosgan, se pusieron a la venta unas 11.000 cabezas y “la demanda demostró por qué el productor atraviesa un momento histórico: con un promedio de $6.222 por ternero, la barrera de los 4 dólares marca un hito sin precedentes en la memoria del sector”, enfatizó.

LOS TERNEROS Y LA INVERNADA EN GENERAL, POR EL ASCENSOR

Vale mencionar que todas las categorías registraron alzas, que fueron hasta del 10,8% en terneros y hasta casi 15% en vaquillonas, frente a los valores de enero pasado.

Como un indicador también de relevancia al respecto, el lunes pasado el remate físico que se hace en la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), el segundo mercado concentrador más grande del país por detrás de Cañuelas, marcó un máximo pagado por terneros de $ 7.000, un 16% más que los $ 6.000 que promedió durante enero.

“Este 2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos”, analizaron desde el Rosgan.

En este punto, valoraron que Argentina se encuentra en una posición estratégica gracias a acuerdos internacionales positivos, como la Cuota China y el tratado comercial con Estados Unidos, a lo que hay que sumar el pacto Mercosur-Unión Europea que, si bien se demora por cuestiones judiciales, “el destino europeo sigue firme ante la caída de sus stocks internos y las severas regulaciones que limitan su producción local”, enfatizaron.

DESAFÍOS PARA LOS OTROS ESLABONES DE LA CADENA

De todos modos, semejante alza de precios pone en una situación no tan favorable a los otros eslabones de la cadena.

Por ejemplo, mientras en Jesús María se registró semejante alza del ternero, el “gordo” para consumo permanece estancado en torno a $ 4.500, lo que complica la ecuación de los feedlots.

En tanto, “las buenas noticias del mercado global, sumadas a una demanda interna sostenida, chocan con una faena que se reduce y un stock nacional al que le cuesta superar los 51 millones de cabezas”, resaltó el Rosgan.

Y completó: “Si bien los cuatro dólares son una excelente noticia para el productor, representan una complicada novedad para los frigoríficos exportadores, que enfrentan dificultades para conseguir hacienda y cubrir sus costos fijos operativos. Asimismo, la demanda doméstica debe asimilar valores que se fortalecen en Cañuelas pero que encuentran resistencia al momento de sincerarse en los mostradores”.

