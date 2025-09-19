San Lorenzo recibirá la primavera con una gran feria en el Parador Turístico



Este domingo desde las 15 h, 180 emprendedores de diversos rubros ofrecerán sus productos en el predio. Además habrá Ecocanje, música en vivo y actividades para toda la familia.

San Lorenzo recibirá la primavera con una gran feria comercial en el Parador Turístico. Este domingo 21 desde las 15 h, 180 emprendedores de diversos rubros ofrecerán sus productos en el predio histórico, especialmente acondicionado para la ocasión.

Además habrá musicalización de la mano de DJ y un stand del área de Juventudes, que ofrecerá juegos y actividades para toda la familia.

También, como ocurre en estas ocasiones, habrá una jornada de Ecocanje, que consiste en entregar elementos reciclabes (botellas y tapitas plásticas, vidrio, cartón-papel, envases

de aluminio y tetrabrik) a cambio de un obsequio.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de la Producción de la Municipalidad.

