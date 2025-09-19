1984 – NUNCA MÁS.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sábato, entrega al presidente Raúl Alfonsín el Informe Nunca Más, que documenta la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones de los alrededor de 30000 que se perpetraron durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-judicial que interrumpió la Democracia en Argentina entre 1976 y 1983.

1880 – CIUDAD DE BS AS. El Congreso Nacional aprueba la ley por la que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser territorio federal, iniciativa propuesta por el entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda.

1914 – ARGENTINA – BRASIL. La selección argentina de fútbol vence a la de Brasil por 3-0 en lo que fue su primer enfrentamiento y clásico sudamericano. Argentina ganó ese primer partido con dos goles de Carlos Izaguirre y uno de Aquiles Molfino en partido disputado en el estadio Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

1928 – AIMÉ F. TSCHIFFELY. El escritor y aventurero suizo-argentino Aimé Félix Tschiffely une a caballo a la ciudad de Buenos Aires con la de Nueva York, a donde llega al cabo de más de tres años de una travesía con la que ganó gran popularidad en Argentina y Estados Unidos. La travesía fue nota de portada en la revista estadounidense National Geographic.

1931 – BOCA 1 RIVER 1. Concluye con un empate 1-1 el primer superclásico del fútbol argentino de la era profesional entre Boca Juniors y River Plate. Francisco Varallo marcó de penal el gol “xeneize” mientras que Carlos Peucelle anotó para el “millonario”. A los 30 minutos del segundo tiempo, tres jugadores de River fueron expulsados por un tumulto con sus rivales, con lo que el equipo “millonario” se retiró de la cancha y se le dio el triunfo a Boca por 1-0.

1946 – FESTIVAL DE CANNES. Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de la ciudad francesa de Cannes, uno de los certámenes más importantes del mundo de la industria del séptimo arte. El Festival de Cannes nació para competir con el de Venecia, el más antiguo del mundo, inaugurado en 1932 bajo la influencia de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia.

1979 – JORGE L. BORGES. El escritor y poeta Jorge Luis Borges gana el Premio de Literatura Miguel de Cervantes de 1979 junto con el español Gerardo Diego, el galardón más importante en lengua castellana.

1997 – SODA STEREO. Alrededor de 65.000 fans asisten en el estadio Monumental de River Plate al “Último concierto” de Soda Stereo, ocasión en la que el líder de la banda, Gustavo Cerati, pronunció por primera vez su famosa frase “gracias totales” al concluir el recital. A mediados de 2007, la banda anunció su regreso para una única gira continental llamada “Me verás volver” en la que reunió a más de un millón de seguidores.

DIA DEL JUBILADO. Se celebra el Día Nacional del Jubilado en conmemoración de la fecha de sanción de la ley 4.349, la primera de jubilaciones, aprobada el 20 de septiembre de 1904 sólo en beneficio de los trabajadores estatales.

DIA DE LOS NOVIOS. En Argentina se celebra el 20 de Septiembre, antes del icónico «Día de San Valentín», la fecha más emblemática a nivel mundial exportada desde EEUU. En Argentina la celebración guarda relación con el inminente inicio de la Primavera, conocida como la «estación del amor». NOTA ESPECIAL AQUI

