«El mundo macro de las arañas»



Al igual que los extranjeros peludos de otro planeta, estas diminutas arañas parecen mirar con el gigante ojo escrutador en tu propia alma.

Quizás poseen secretos de otro mundo o un deseo de atacar a tu cara, todo está abierto a la interpretación.

Los ojos de las arañas son estructuras fascinantes y variadas, que les permiten adaptarse a sus diferentes estilos de vida. A diferencia de los insectos que suelen tener ojos compuestos, la mayoría de las arañas poseen ojos simples, también conocidos como ocelos.

Aquí te detallo cómo están formados y algunas de sus características:

Estructura general de los ocelos:

Cada ocelo tiene una única lente externa, que es una parte de la cutícula (el exoesqueleto de la araña). Cuerpo vítreo: Debajo de la lente, se encuentra un cuerpo vítreo celular.

Debajo de la lente, se encuentra un cuerpo vítreo celular. Retina: La retina es cóncava y está compuesta por células visuales (fotorreceptoras) y pigmentarias. Estas células captan la luz y envían la información al cerebro de la araña.



Creo que a veces nos olvidamos de que el mundo no gira en torno a sólo la especie humana. La vida es todos los seres vivos en el planeta. Y la vida no tiene tamaño.

Fotografía: István Csikós

Fuente: NuestroClima.com