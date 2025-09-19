Con gran éxito, los chicos del Vivero Inclusivo celebraron su feria de primavera



Este viernes se desarrolló la feria de primavera del Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes”, en la que los jóvenes del espacio lograron una importante venta de plantines producidos por ellos mismos. El intendente Leonardo Raimundo y la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vera, participaron de la actividad.

El Vivero Inclusivo Municipal “Hojitas Verdes” vivió este viernes una jornada especial con la realización de la feria de primavera, que convocó a una gran cantidad de vecinos desde las primeras horas de la mañana. Los chicos que forman parte del espacio inclusivo comercializaron una amplia variedad de plantines confeccionados en los talleres que desarrollan semanalmente en el predio de Parques y Paseos.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la calidad del trabajo realizado y el compromiso de la comunidad: “Ha sido una gran venta con una participación enorme de la gente que empezó a venir muy temprano. Aquí podemos ver la calidad de los plantines y de los distintos productos vegetales que venden los chicos. Es una experiencia única en la región que realmente merece todo el apoyo del gobierno municipal y, como estamos viendo, todo el apoyo de la sociedad sanlorencina.”

El vivero es un espacio que ofrece contención y formación laboral a jóvenes con discapacidad, mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, aprenden todas las etapas del trabajo en la producción vegetal: desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, riego, desmalezamiento, fertilización, corte de césped y tratamientos sanitarios.

Los productos elaborados son comercializados en ferias como la de esta mañana, lo que les permite a los chicos obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía. Además, parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como aporte al embellecimiento urbano.

