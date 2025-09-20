En Argentina se celebra el Día de los Novios, que antecede incluso al Día de San Valentín, la fecha más emblemática a nivel mundial exportada desde la cultura de EEUU. Enterate por qué…

Cada 20 de Septiembre se celebra en Argentina el Día de los Novios, que guarda relación con el inminente inicio de la Primavera, conocida como la «estación del amor».

Si bien el Día de San Valentín es el que más celebran las parejas en el mundo, y corresponde a «los enamorados», en Argentina esta fecha apunta a aquellos que formalizaron la relación y ya se consideran «novios».

Justamente, se estableció el 20 de septiembre con el objetivo de ser una «previa» para recibir a la primavera, la estación «más amorosa del año», que se inicia al día siguiente.

El argumento científico sobre la primavera y el amor

El argumento es que «florece el amor», pero incluso la ciencia apoya el argumento, al sostener que «el clima cálido, las flores y los perfumes que trae la primavera, incitan» a ese estado amoroso.

«Las personas suelen estar de mejor humor, con más ganas de salir y disfrutar del aire libre. Además, los paisajes que llegan con la primavera hacen más atractivos los diferentes lugares», se apuntó.

Se agrega que la dopamina es un químico natural que usa nuestro cerebro para hacernos querer determinadas cosas, y si bien hay otros sistemas involucrados en la experiencia del amor, la dopamina es la principal causa.

«Cuanto más dopamina tengamos dentro de nuestro sistema es más probable que tendamos a enamorarnos profundamente», se postula.

¿Qué produce esta sustancia? Hace que las personas se sientan con más energía, más motivados y con predisposición para asumir determinados riesgos que no se asumen en otras situaciones.

La novia tiene su día exclusivo

Cabe remarcar que la novia, por su parte, tiene su día: es el primer domingo de abril. Dicha jornada está dedicada a las mujeres que se encuentran en pleno noviazgo, pero también, especialmente a aquellas que estén por casarse. Es que, en rigor, el estado de novio refiere a aquel que está en proceso de llegar al matrimonio, aunque con el paso del tiempo se flexibilizó a una relación estable entre dos personas que se quieren.

Frases matadoras para el Día de los Novios

Poetas y escritores expresaron numerosas frases, que a las siguientes generaciones pueden parecerle cursis y extrañas, pero en su momento expresaron la pasión, la diversas miradas y sentimientos sobre el amor y el enamoramiento…

1. «Amo tanto tu ausencia como tu presencia, porque tu ausencia me obliga a recordar lo indispensable que eres para mí, y tu presencia me lo confirma”. Ivon Yenera.

2. “Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo”. Alejandro Sanz.

3. “Y de todas las mujeres que había en el universo te señalé a ti, porque tenías los ojos más bonitos del mundo y porque tenías el mundo más bonito en tus ojos”. Ernesto Pérez Vallejo.

4. “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. Julio Cortázar.

5. “Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas”. Mario Benedetti.

6. «El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice». Charles Baudelaire.

7. «El amor es el estado en el que las personas ven más las cosas como no son». Friedrich Nietszche.

8. «En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse». Alejandro Dolina.

9. «El amor es un éxtasis, porque nos saca de nosotros mismos». Miguel de Unamuno.

10. “La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame”. Federico García Lorca.