San Lorenzo recibió siete camionetas para el patrullaje de sus calles



La provincia destinó a la ciudad las unidades, completamente equipadas, tras gestiones realizadas por el intendente Leonardo Raimundo. El acto tuvo lugar este martes por la tarde en la Unidad Regional XVII.

Luego de gestiones realizadas por la Municipalidad, este martes por la tarde San Lorenzo recibió siete camionetas para el patrullaje de sus calles. El acto se llevó a cabo en la Unidad Regional XVII, con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, legisladores provinciales, autoridades policiales y representantes de gobiernos locales.

Los vehículos son marca Chevrolet, modelo Montana, y están totalmente equipados para patrullaje. Forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Entre otras características, las unidades cuentan con tracción 4×2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces. Además están equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

Las camionetas están preparadas para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, por lo que constituyen una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.