La órbita terrestre está más concurrida que nunca, pero también más visible.

Un mapa interactivo creado por un entusiasta de la astronomía permite observar la Tierra en 4K desde la ISS, rastrear satélites y explorar el cielo con una interfaz sorprendentemente sencilla.

Por Martín Nicolás Parolari. Gizmodo

Mirar la Tierra desde el espacio nunca deja de impresionar. No solo por su belleza, sino por la cantidad de información que revela: cordilleras, costas irregulares, placas tectónicas y cicatrices geológicas que cuentan la historia del planeta mejor que cualquier libro.

A su alrededor, además, flota una auténtica nube tecnológica. Miles de satélites rodean la Tierra de forma constante —solo la constelación Starlink ya supera las 15.000 unidades— y, sin embargo, rara vez somos conscientes de todo lo que ocurre sobre nuestras cabezas.

Un aficionado a la astronomía decidió cambiar eso.

Un mapa para entender el caos orbital

El proyecto, conocido como SatélitesArg, reúne en una sola web información que hasta ahora estaba dispersa en plataformas técnicas o poco intuitivas. El resultado es un mapa interactivo del planeta en tiempo real, con una representación fluida y detallada de la Tierra vista desde el espacio.

La herramienta permite ver el planeta en directo y en resolución 4K, utilizando las transmisiones abiertas de la Estación Espacial Internacional. Basta con pulsar sobre la opción “Cámara en vivo del ISS” para obtener una vista continua del planeta girando bajo los pies de los astronautas.

No hace falta registrarse ni configurar nada, aunque ajustar la ubicación mejora notablemente la experiencia.

Cómo seguir satélites en tiempo real

Una vez fijada la posición, el mapa ofrece varias formas de rastrear satélites activos. Desde el menú “Satélites” es posible elegir entre miles de objetos en órbita, incluidos algunos tan conocidos como Starlink o el gigantesco BlueWalker 3.

Cada satélite muestra su trayectoria, velocidad, altura y posición exacta sobre el planeta. También se pueden marcar favoritos para seguirlos de forma recurrente.

Una de las funciones más llamativas es la de “Paso visible”, que indica cuándo un satélite cruzará el cielo iluminado por el Sol aunque en tu ubicación sea de noche. El sistema incluso filtra los pasos más brillantes y altos de los próximos días, separando amanecer y anochecer.

Radar, realidad aumentada y cielo en vivo

El modo Radar convierte el mapa en una herramienta casi de observatorio portátil. Desde el móvil, la brújula permite localizar satélites en el cielo real, señalando hacia dónde mirar.

Además, la web incluye funciones de realidad aumentada, superponiendo las trayectorias directamente sobre la imagen de la cámara del teléfono. Ideal para “cazar” satélites a simple vista sin conocimientos técnicos previos.

A esto se suman extras como:

Revisión de trayectorias pasadas

Calendario de eventos astronómicos

Fases lunares

Mapa estelar completo del cielo nocturno

Aunque no se aprovechen todas sus funciones, solo una ya justifica la visita: ver la Tierra en tiempo real desde el espacio, en 4K y con un clic.

Una experiencia que recuerda algo sencillo pero poderoso: nuestro planeta sigue girando ahí fuera, espectacular y frágil, mientras miles de satélites lo observan… y ahora nosotros también.

Nota original en: GIZMODO