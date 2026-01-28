Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España, consiguió eliminar en ratones el tipo más frecuente y agresivo de cáncer de páncreas mediante una terapia combinada que bloquea los mecanismos que suelen volver ineficaces los tratamientos actuales.

Los resultados fueron presentados por el oncólogo Mariano Barbacid, líder del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, junto a la investigadora Carmen Guerra, en una conferencia de prensa de la que también participaron representantes de la Fundación CRIS contra el cáncer y una paciente con esta enfermedad.

El adenocarcinoma ductal de páncreas concentra la mayoría de los diagnósticos y tiene uno de los peores pronósticos en oncología. Solo alrededor del 5% de los pacientes logra sobrevivir más de cinco años. La principal dificultad es que suele detectarse en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son muy limitadas.

“El conocimiento sobre el cáncer avanzó enormemente en las últimas décadas, pero en páncreas seguimos dependiendo casi exclusivamente de la quimioterapia”, explicó Barbacid, según consignó la agencia EFE.

El punto de partida de este tipo de tumor es una mutación en el oncogén KRAS. Aunque ya existen fármacos que lo inhiben, su efectividad suele durar poco tiempo ya que el tumor desarrolla resistencias y vuelve a crecer.

Para evitar ese problema, el equipo del CNIO optó por atacar de manera simultánea tres proteínas clave para la supervivencia y expansión del cáncer (KRAS, EGFR y STAT3), responsables tanto del crecimiento tumoral como de los mecanismos de resistencia.

La terapia fue evaluada en 18 ratones a los que se les implantaron células tumorales de seis pacientes. Doscientos días después de finalizado el tratamiento, 16 seguían vivos, sin rastros de la enfermedad y sin efectos secundarios significativos.

Los primeros ensayos, iniciados en 2019, habían mostrado resultados parciales. Solo respondía una parte de los tumores y los de mayor tamaño no reaccionaban al tratamiento. A partir de esos límites, el equipo ajustó la estrategia hasta lograr la combinación actual. ​ ROSARIOPLUS