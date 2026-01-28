Cada 28 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1813 – ORGULLO Y PREJUICIO Se publica en Londres, Inglaterra la novela más famosa y una de las primeras del género romántico de la escritora Jane Austen.

1853- NACE JOSÉ MARTÍ en La Habana, Cuba. Escritor y político precursor del modernismo literario en Hispanoamérica y creador del Partido Revolucionario Cubano.

1887- TORRE EIFFEL Comienza la construcción del símbolo de la capital francesa y uno de los monumentos más visitados del mundo.

1943- NACE DICK TAYLOR en Kent. Inglaterra. Músico co-fundador y primer bajista de The Rolling Stones en 1962 fue reemplazado por Bill Wyman.

1977- FALLECE BENITO QUINQUELA MARTÍN Uno de los pintores más populares de nuestro país cuya obra retrata la vida portuaria del barrio porteño de La Boca.

1981- NACE ELIJAH WOOD en Iowa, Estados Unidos. Actor saltó a la por su interpretación de “Frodo” personaje que protagoniza el exitoso film “El señor de los anillos”.

1985- WE ARE THE WORLD Más de cincuenta músicos graban en California esta canción compuesta para una campaña humanitaria que intentaba culminar con el hambre en Etiopía.

1986- EL TRANSBORDADOR CHALLENGER Se desintegra a los setenta y tres segundos de iniciado su despegue, causando la muerte de sus siete tripulantes. El lanzamiento fue realizado en Florida, Estados Unidos.

1990- JOSÉ LUIS CHILAVERT El arquero paraguayo, jugando para el Zaragoza, marca de penal, su único gol en su paso por la liga de fútbol española.

1991- DOMINGO CAVALLO Es designado por el entonces presidente Carlos Menem como ministro de Economía. Meses después impulsará la Ley de convertibilidad.

1994- NACE MALUMA en Medellín, Colombia. Uno de los cantantes latinos más importantes de los últimos años y que lleva ganados más de treinta y cinco premios.

2022 DIA INTERNACIONAL DE LA PRIVACIDAD DE DATOS – Con el objetivo de garantizar la protección de las personas con respecto al tratamiento de la vida privada.

Efemérides del 28 de enero.

TELAM