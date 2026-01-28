Las exportaciones de carne vacuna cerraron 2025 con un dato que, a simple vista, parece contradictorio: se exportaron menos toneladas que el año anterior, pero ingresaron muchos más dólares.

Según un informe del Rosgan, el sector exportó 713.364 toneladas peso producto y generó divisas por U$S 3.884 millones, el nivel más alto de la historia.

De acuerdo con el análisis, el volumen exportado cayó un 7,2% interanual, pero la facturación creció un 28,5%, dejando en evidencia una fuerte mejora en los valores internacionales.

Menos volumen, pero más valor: las exportaciones de carne generaron U$S 836 millones más que en 2024

LOS PRECIOS, LA CLAVE DE LA CARNE

“Un menor volumen exportado junto con un aumento significativo en la facturación da cuenta de una mejora sustancial en los precios de venta del producto”, destacaron desde el Rosgan.

Tomando los datos del INDEC sin corregir por posibles duplicaciones, el valor promedio por tonelada embarcada alcanzó los USD 5.444, frente a los USD 3.931 del año previo.

“Se trata de una mejora interanual cercana al 39%, ubicándose entre los valores más altos de los últimos años, solo comparable con los niveles observados en 2022”, remarcaron desde el mercado ganadero rosarino.

Este escenario abre un interrogante central que el informe busca responder: cuánto de este récord se explica por un cambio en el perfil exportador argentino y cuánto responde al contexto excepcional que atraviesa el mercado internacional de la carne vacuna.

Para el Rosgan, el desempeño argentino no puede analizarse sin mirar el contexto global. “Los precios internacionales de la carne vacuna muestran un escenario particularmente favorable”, señalaron, al tiempo que recordaron que el Índice de Precios de la Carne de la FAO promedió en 2025 valores un 12% superiores a los del año anterior.

Este comportamiento estuvo impulsado por subas en los tres principales proveedores mundiales: Brasil, Australia y Estados Unidos.

En ese marco, el informe destaca que los exportadores argentinos ajustaron sus estrategias comerciales para maximizar el valor de cada embarque.

“Se logró redireccionar parte de los envíos hacia destinos donde un mismo producto obtiene mejores precios”, indicaron desde el Rosgan.

El resultado final, explicaron, es una combinación de factores: precios internacionales firmes y un cambio gradual en el perfil de destinos.

“Mercados de alto valor como Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Israel ganaron protagonismo, en detrimento de China, que sigue siendo clave por volumen pero con menor valor unitario”, sintetiza el informe.

China redujo sus compras un 13% interanual, pasando de 569 mil toneladas en 2024 a 498 mil en 2025, lo que llevó su participación del 74% al 70%. Además, el valor promedio de la carne enviada a ese destino se ubicó en torno a los USD 3.800 por tonelada, muy por debajo de otros mercados.

EUROPA, ESTADOS UNIDOS E ISRAEL EMPUJAN

En contraste, el Rosgan subraya el crecimiento de destinos alternativos. Las exportaciones a Europa aumentaron un 14%, las destinadas a Israel un 17% y las enviadas a Estados Unidos un 27%, mientras que Canadá mostró una suba del 26% desde niveles muy bajos.

“El mercado europeo es estratégico para la Argentina, ya que concentra cortes de alto valor, principalmente productos refrigerados y deshuesados”, destacaron desde el Rosgan.

En 2025, la Unión Europea concentró cerca del 50% de esos embarques y los precios superaron los USD 13.000 por tonelada, más de un 20% por encima del año previo.

Israel, un mercado tradicional y maduro, también mostró mejoras. Según el informe, las 44,3 mil toneladas exportadas a ese destino lograron valores promedio cercanos a los USD 8.500 por tonelada, un 37% más que en 2024.

“Aun en mercados consolidados, se observó una mejora significativa en precios y volúmenes”, remarcaron.

Sin embargo, el mayor salto lo dio Estados Unidos. Ese mercado importó 44.300 toneladas de carne argentina, unas 10.000 toneladas más que el año anterior.

“Es el destino que aportó el mayor crecimiento, tanto en volumen como en valor”, afirmaron desde el Rosgan. En productos congelados sin hueso, los valores rondaron los USD 6.700 por tonelada, un 36% más interanual, mientras que los cortes refrigerados de alto valor alcanzaron promedios de USD 12.300, con subas del 54%.

UN ESCENARIO QUE FAVORECE A LA ARGENTINA

El informe señala, por último, que este redireccionamiento no es un fenómeno aislado. “La irrupción de Estados Unidos puede compararse, en términos de impacto, con el rol que tuvo China en su momento, aunque ahora desde el lado del valor más que del volumen”, explicaron.

Además, las proyecciones del USDA anticipan que en 2026 Estados Unidos profundizará su déficit comercial en carne vacuna, con importaciones crecientes y una producción mundial que caería cerca de 1 millón de toneladas.

“Este escenario posiciona muy bien a la Argentina, tanto desde lo comercial como desde lo diplomático”, evaluaron desde el Rosgan.

En definitiva, la diversificación de mercados aparece como una de las claves del récord de 2025. Según el informe, los cinco principales destinos fuera de China explicaron el 26% del volumen exportado, pero generaron el 46% de las divisas.

“Cada tonelada enviada a estos mercados aportó en promedio más de USD 9.600, unos USD 5.800 más que una tonelada destinada a China”, concluye el Rosgan, marcando el camino hacia un negocio cada vez más orientado al valor.

