Así conmemorará San Lorenzo el único combate del General San Martín en suelo patrio



El acto central será el sábado 7 de febrero desde las 19 h en el Campo de la Gloria, y contará con la imponente carga de caballería y el tradicional desfile cívico militar. El día 3 desde las 9 h tendrá lugar una serie de actos protocolares. El viernes 6 desde las 19.30 se presentará la Fanfarria Alto Perú en el Paseo del Pino, y a las 21.30 se realizará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos.

Con tres jornadas de actividades oficiales, San Lorenzo pondrá en valor la distinción histórica de ser escenario del único combate del General San Martín en suelo patrio. El acto central se llevará a cabo el sábado 7 desde las 19 h en el Campo de la Gloria, donde tendrá lugar la imponente carga de caballería de los granaderos y el tradicional desfile cívico militar, entre otras atracciones.

Las conmemoraciones comenzarán el mismo 3 de febrero a las 9, con el izamiento de banderas en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Pórtico del Campo de la Gloria. Además se realizará un homenaje a los granaderos caídos, con un acto en el Cementerio Conventual.

El viernes 6 a partir de las 19.30 h la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín desde calle Moreno hacia el norte hasta llegar al Paseo del Pino, donde ejecutará un repertorio de marchas y canciones populares. El mismo día, a las 21.30 h en el Convento San Carlos se efectuará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos a participar de las actividades con las que se rendirá homenaje a San Martín, sus granaderos y los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron la gesta del 3 de febrero de 1813.