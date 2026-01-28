AMSAFE INFORMA: BOLETO EDUCATIVO GRATUITO 2026

Desde AMSAFE informamos que ya se encuentran disponibles las instancias de inscripción y activación del Boleto Educativo 2026

El beneficio está destinado a:

Estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario.

Docentes de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario , Secundario y Terciario.

Asistentes escolares de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario y Secundario y Terciario

Una vez aprobada la solicitud, se recuerda que el trámite debe activarse en una terminal SUBE, y a partir del 2 de febrero ya puede utilizarse el pasaje educativo.

La inscripción es 100 % online a través del sitio oficial:

www.santafe.gob.ar/boletoeducativo

DECLARACIÓN JURADA FAMILIARES A CARGO 2026

AMSAFE comunica a todas y todos los trabajadores de la educación que, según lo informado por el Ministerio de Educación, hasta el 28 de febrero de 2026 los agentes deberán generar la Declaración Jurada (DDJJ) correspondiente al ciclo lectivo vigente a través del Box disponible en la intranet provincial.

Recordá descargarla y presentarla en cada establecimiento donde trabajás.

Ante novedades posteriores, el trámite se realiza en tu región correspondiente.

SE ENCUENTRAN PUBLICADOS LOS ESCALAFONES PROVISORIOS DE SUPLENCIAS 2026

AMSAFE informa que se encuentran publicados los escalafones provisorios de suplencias 2026 de horas y cargos de los niveles Inicial, Primario y Especial, como así también los correspondientes a equipos Socioeducativos y Cargos de Supervisión.

Período de consultas: del 19/01 al 30/01 2026 por correo electrónico ante la Junta de Escalafonamiento según nivel, movilidad y zona.

CONCURSO DE ASCENSO

AMSAFE informa que se encuentra disponible el comprobante de selección de vacantes en «Mi Legajo».

Este comprobante acredita la selección realizada en el marco del proceso concursal y coonstituye un documento fundamental para el seguimiento administrativo del concurso.

PROPUESTAS TURÍSTICAS CARNAVAL 2026

AMSAFE acerca a sus afiliadas y afiliados propuestas turísticas en el marco del Carnaval 2026.Mendoza, San Rafael y las Cataratas del Iguazú son algunas de las opciones.

Consultas: (0342)455436 en el horario de 9:00 a 15:00

BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS AMSAFE SAN LORENZO

AMSAFE San Lorenzo pone a disposición de sus afiliadas y afiliados los convenios vigentes con mutuales, comercios y sindicatos.

Estos acuerdos brindan beneficios a la docencia nucleada en AMSAFE, fortaleciendo el acompañamiento cotidiano a las y los trabajadores de la educación.

Más info en nuestras redes:

CAMPINGS DE AMSAFE: ACCESO GRATUITO PARA AFILIADOS/AS GREMIALES

Las y los afiliados a AMSAFE y su grupo familiar directo tienen acceso gratuito a todos los campings de AMSAFE en la provincia

Solo presentando recibo de sueldo y cuota gremial.

Consultá todos los requisitos para acceso a piletas según cada lugar.

CAMPINGS CON LOS QUE AMSAFE SAN LORENZO TIENE CONVENIOS PARA EL ACCESO DE SUS AFILIADAS Y AFILIADOS

Recordamos que los campings con los que AMSAFE San Lorenzo tiene convenios son : Químicos, Municipal de Fray Luis Beltrán , AMPIP para quienes son socios, con el Camping del Sindicato de Prensa de Rosario ubicado en Roldán

INFO PARA AGENDAR: DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN A PARTIR DE FEBRERO 2026

Sede San Lorenzo

Martes 3 y jueves 5 de Febrero de 10:00 a 13:00

A partir del 9/02 al 27/02, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

Sede Capitán Bermúdez

A partir del 18/02 al 27/02 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

Sede Andino

A partir el 18/02 martes y jueves de 10:00 a 13:00

AMSAFE SAN LORENZO RECUERDA SUS HORARIOS DE ATENCIÓN DURANTE MES ENERO 2026

Sede San Lorenzo: Martes y Jueves en el horario de 10:00 a 13:00

Las sedes de Capitán Bermúdez y Andino permanecerán cerradas

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

