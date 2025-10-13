San Lorenzo celebró la ExpoArtesanos 2025 con feria, música y sabores de la región



La tradicional muestra, realizada en el predio del Parador Turístico, volvió a reunir a artesanos, emprendedores y gastronómicos. Pese a la tormenta del sábado, la exposición mantuvo una gran afluencia de visitantes.

La ExpoArtesanos 2025 volvió a poner en valor el trabajo local, la creatividad y el espíritu comunitario de San Lorenzo. Organizada por la Asociación de Artesanos con apoyo de la Municipalidad, la muestra se desarrolló del viernes 10 al domingo 12 de octubre en el predio del Parador Turístico y avenida Del Combate, y se reafirmó como una de las celebraciones más representativas del calendario cultural local.

Durante las tres jornadas, el público disfrutó de una amplia variedad de stands con productos artesanales, propuestas gastronómicas y expresiones artísticas que reflejaron la identidad y el talento de la región.

A pesar de las inclemencias climáticas del sábado, que obligaron a suspender los espectáculos y la feria de emprendedores, la exposición de artesanos y la oferta gastronómica continuaron abiertas al público y contaron con una importante concurrencia de vecinos y visitantes.

El encuentro, declarado Fiesta Provincial, reafirmó su propósito de promover la producción artesanal, el trabajo local y el sentido de pertenencia de la comunidad sanlorencina.

