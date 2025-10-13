Así planea China construir una “nube orbital” con 48.000 satélites. Y por qué podría cambiar para siempre el modo en que usamos internet
Una red abierta, sostenible y gobernada por inteligencia artificial: ese es el modelo que propone la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China. Su objetivo no es solo ofrecer internet global, sino reemplazar las infraestructuras terrestres por una constelación capaz de adaptarse, redistribuir recursos y operar como un sistema de computación en el espacio.
Nota original en: GIZMODO