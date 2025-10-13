Día Mundial de los Fertilizantes: un insumo que ya explica el 50% de la producción global de alimentos





Cada 13 de octubre se celebra el Día Mundial de los Fertilizantes, conmemorando el descubrimiento del proceso Haber-Bosch que permite utilizar el nitrógeno presente en el aire para fabricar amoníaco, sentando las bases de la industria de los fertilizantes.

Este avance, de principios de siglo XX, seguido por el desarrollo de un reactor de alta presión por Carl Bosch, dio origen a la producción industrial de fertilizantes amoniacales hace más de 100 años.

Desde entonces, los fertilizantes cambiaron la historia de la humanidad, evitando que miles de millones de personas sufran hambrunas. Y seguirán alimentando al mundo en las próximas décadas.

Los fertilizantes pueden considerarse “el alimento para las plantas”, ya que en ellos se incorporan los nutrientes necesarios. Así como los humanos necesitan diferentes nutrientes para crecer y mantenernos sanos, las plantas también requieren nutrientes específicos para crecer, desarrollar y cumplir sus funciones vitales.

Las plantas obtienen la gran mayoría de los nutrientes esenciales del suelo que los contiente, aunque no siempre pueden obtenerlos en cantidades suficientes y en el momento en que los requieren. Ahí es donde entran en juego los fertilizantes.

LOS FERTILIZANTES, CRUCIALES PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA

Los principales nutrientes que las plantas necesitan son el nitrógeno (la base de las proteínas), el fósforo (la energía fundamental) y el potasio (vital en la actividad celular), conocidos como los “macronutrientes”.

Sin embargo, también existen otros nutrientes que las plantas utilizan en cantidades menores, como el azufre, el magnesio, el calcio, el zinc y el hierro.

Día Mundial de los Fertilizantes: ¿podría sobrevivir la humanidad sin nitrógeno de síntesis química?

Los fertilizantes son cruciales para cultivar alimentos sanos y saludables, ya que permiten incrementar la producción en la misma extensión de tierra.

Según la IFA, Asociación Internacional de Fertilizantes, aproximadamente el 50% de los alimentos que se consumen hoy en día se cultivaron gracias a la tecnología de los fertilizantes.

En otras palabras, sino se acercan los fertilizantes a la plantas que le proveen los nutrientes, el mundo produciría la mitad de los alimentos que produce actualmente.

Por ello, al disfrutar de las frutas, verduras o cereales, los consumidores deben recordar que los fertilizantes desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento de esas plantas. Los fertilizantes son un insumo clave para la producción de más y mejores alimentos.

USO MÁS EFICIENTE DE FERTILIZANTES

En este contexto, es importante hablar sobre cómo los productores pueden aplicar los fertilizantes de manera óptima. El objetivo principal es proporcionar a las plantas exactamente lo que necesitan, en el momento y lugar adecuados.

Para una nutrición sostenible de los cultivos, es fundamental considerar la fuente adecuada, la dosis correcta, el momento y el lugar precisos. Pero para poder implementar correctamente estos criterios, se debe realizar un análisis del suelo para un diagnóstico preciso y así decisiones que optimicen su uso.

Al igual que en la salud humana, la aplicación de nutrientes, y por ende de fertilizantes, debe ser dirigida y monitoreada por un profesional. En este caso, por un Ingeniero Agrónomo.

NUTRICIÓN HUMANA

La industria de los fertilizantes está cambiando su enfoque. En el pasado, se centraba principalmente en ayudar a los productores a obtener mayores rendimientos. La IFA sostiene que a nivel global también busca que los cultivos se conviertan en alimentos más nutritivos y saludables, con el menor impacto ambiental posible.

Esto es fundamental, ya que muchas personas en el mundo no consumen suficientes nutrientes esenciales, lo que puede derivar en problemas de salud. Por ello, la industria de los fertilizantes impulsa a los productores a cultivar una mayor diversidad de alimentos (especialmente legumbres, frutas y hortalizas) y a mejorar el valor nutricional de los alimentos básicos (como el arroz o el trigo).

Otro déficit que el agro necesita convertir en superávit: “Solo reponemos el 40% de los nutrientes”

También se está trabajando en mejorar la nutrición de los alimentos para animales, lo que puede traducirse en productos como las carnes y los lácteos más saludables.

“Desde FERTILIZAR AC promovemos la investigación, difundiendo el correcto uso de fertilizantes y la conservación del recurso suelo, contribuyendo así al logro de una agricultura sostenible y a la producción de más y mejores alimentos de calidad para toda la población”, destacó María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la entidad.

Debido al aumento de la población mundial y los diversos usos de la tierra, entre ellos la industrialización, una hectárea de tierra que en 1960 alimentaba a dos personas, tendrá que ser capaz de brindar alimento para cinco personas para 2030.

Gracias a los avances en la tecnología de fertilizantes, los cultivos hoy reciben una nutrición más adecuada y eficiente, y pueden producir incluso en áreas con suelos de poca calidad. Es por eso que los fertilizantes contribuyen a la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y por ende a nuestro futuro.

La salud del suelo, de las plantas y de las personas está interconectada y desde la ciencia trabajamos para mejorar y lograr un sistema productivo sostenible para las generaciones futuras.

Con información de INFOCAMPO

