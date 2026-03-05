San Lorenzo avanza en el diseño de un circuito de turismo industrial por el río Paraná



Funcionarios municipales y provinciales realizaron una recorrida fluvial con paso por los muelles de los puertos productivos y los humedales de las islas entrerrianas. El programa busca mostrar desde una perspectiva diferente el patrimonio productivo, histórico y natural con que cuenta la ciudad.

En el marco del proyecto de turismo industrial que impulsa la Municipalidad de San Lorenzo, este miércoles se llevó a cabo una recorrida por el río Paraná para continuar delineando una propuesta turística que combine producción, historia y naturaleza.

La navegación partió desde la Náutica BG y se extendió hasta Puerto General San Martín, con un recorrido por los muelles de los puertos productivos del Cordón Industrial. Luego, la embarcación cruzó hacia los humedales de las islas entrerrianas, donde los participantes pudieron apreciar la riqueza natural del ecosistema.

De la actividad participaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el subsecretario de Desarrollo Local, Turismo, Producción y Empleo, Damián Perassi; y la directora provincial de Turismo Zona Sur, Claudia Rosenthal, junto a parte de su equipo de trabajo.

Perassi explicó que el proyecto busca ofrecer una nueva experiencia turística que permita observar el entramado productivo de la región desde una perspectiva diferente. “El recorrido vincula la historia con la naturaleza y la industria. Es una forma de mostrar el sistema productivo desde otro lugar”, señaló el funcionario, al tiempo que destacó que la propuesta permitirá poner en valor la oferta que tiene San Lorenzo para exhibir su desarrollo industrial, su historia y su entorno natural.

Por su parte, Rosenthal subrayó el potencial de la iniciativa para posicionar a la ciudad como un destino turístico singular. “Hemos vivido una experiencia inédita como santafesinas. San Lorenzo está preparado para mostrar su belleza no sólo a la provincia, sino también al país y al mundo”, expresó.

El proyecto de turismo industrial se encuentra actualmente en una etapa avanzada de diseño y apunta a consolidar un circuito que permita conocer, desde el río Paraná, uno de los complejos portuarios y productivos más importantes de la Argentina, en diálogo con el patrimonio histórico de la ciudad y los paisajes naturales del litoral.