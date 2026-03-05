​[[{«value»:»La elección de las variedades de trigo es clave para optimizar resultados. Factores como el potencial de rendimiento, el perfil sanitario, la calidad y los aspectos agronómicos son indispensables para definir la estrategia productiva en función del ambiente de producción.

Esta situación hace que desde el INTA Marcos Juárez, el investigador Dionisio Gómez, responsable de la red nacional de ensayos de trigo, comience a explicar que en ambientes de alto potencial de rendimiento se puede priorizar el aspecto productivo como único objetivo. Sin embargo, en zonas marginales, los aspectos secundarios cobran mayor peso.

“En esos ambientes tenemos que lograr desarrollar un trigo más económico, por lo que se busca reducir el número de aplicaciones fúngicas y lograr una buena cobertura eligiendo materiales más altos, de mayor biomasa”, indicó el ingeniero agrónomo.

TRIGO: DIAGNOSTICAR EL AMBIENTE

Un aspecto fundamental en esta etapa es el diagnóstico del ambiente, definido principalmente por el contenido hídrico del suelo al momento de la siembra.

Sobre esta variable, Gómez remarcó que, en la región de Marcos Juárez, el cultivo es dependiente del agua disponible en el perfil para proyectar el éxito de la cosecha.

“Es fundamental hacer ese diagnóstico para estimar cuál será el rendimiento potencial y realizar una fertilización acorde a ese potencial”, ponderó el especialista cordobés.

En este sentido, explicó que la fertilización dependerá de la disponibilidad de agua. “En aquellos casos donde las lluvias son más abundantes de lo normal, se recomienda realizar una refertilización”, indicó.

Por otra parte, agregó: “La recomendación es que, en condiciones normales de disponibilidad de agua, el grueso de la fertilización se aplique previo a la siembra, dejando las aplicaciones al voleo o foliares como herramientas de corrección ante lluvias excepcionales”.

TRIGO: ¿EN DÓNDE SE PRODUCE?

Otro aspecto para tener en cuenta es la calidad del ambiente donde se va a producir. “En ambientes con limitación de rendimiento, se podría usar trigo de mejor calidad para buscar un mejor precio de la producción”, insistió el profesional del INTA.

Por otro lado, Gómez destacó el valor del trigo como mejorador del suelo. “Este cultivo es ideal para incorporarlo en una rotación por sus características como mejorador del suelo, por el sistema radicular y la biomasa de lenta degradación que presenta”, destacó.

“El trigo es un buen cultivo para ir incorporando cobertura a los suelos y de a poco ir mejorando los ambientes”, detalló Dionisio Gómez.

En relación con la oferta genética, indicó que se encuentran disponibles más de 70 variedades en el mercado.

“La clave reside en adaptar la genética a la realidad del lote: en sistemas bajo riego se prefieren materiales de menor estatura, mientras que en ambientes con limitaciones productivas, la apuesta debe volcarse hacia trigos de mejor calidad comercial para asegurar la competitividad del cultivo”, concluyó el investigador.

Agricultura – Infocampo