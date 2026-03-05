Con la construcción de nuevos sanitarios, la Municipalidad de San Lorenzo sigue jerarquizando su Parador Turístico



La obra triplicará la capacidad de las instalaciones sanitarias y optimizará el servicio destinado tanto a los turistas como a los visitantes del Parque Evita. En los últimos años se construyeron las dársenas para colectivos y se efectuó la renovación integral del predio recreativo.

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la obra de adecuación y ampliación de los baños del Centro de Atención al Turismo, una intervención destinada a mejorar el servicio que reciben tanto los contingentes que arriban en micros como el público que visita el predio recreativo.

El intendente Leonardo Raimundo recorrió el espacio y destacó la importancia de la intervención para fortalecer la infraestructura turística del lugar. “Es una obra necesaria, no solamente por los colectivos que llegan sino también por la gran cantidad de gente que visita el Parque Evita. Con una inversión de 89 millones de pesos estamos triplicando la capacidad, con instalaciones para 15 personas y con accesibilidad para personas con movilidad reducida”, expresó.

El mandatario remarcó que se trata de un servicio fundamental para el funcionamiento del espacio. “Esto nos permitirá brindar un servicio de mayor calidad, con mejores condiciones de atención y comodidad en un punto clave como el Centro de Atención al Turista y todo el parque vinculado al Parador Turístico”, agregó.

La obra comenzó con la demolición de parte de la estructura existente para la construcción de dos nuevos núcleos sanitarios, que contarán con instalaciones más modernas, funcionales y antivandálicas. Entre otras tareas, se ejecutarán pisos, mamposterías y revoques, techos, cubiertas y canaletas, además de trabajos de carpintería, colocación de vidrios, instalación eléctrica y el reequipamiento completo de los sanitarios. Actualmente se están levantando las paredes del primer núcleo.

Cabe recordar que en el mismo predio, hace tres años, la Municipalidad construyó el techo de las dársenas para micros y en 2025 llevó adelante una renovación integral del Parque Evita, con la instalación de juegos de última generación.