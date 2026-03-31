Familiares, amigos y vecinos del chico de 13 años, asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad del norte provincial por un compañero, le dan el último adiós. El atacante, trasladado a Santa Fe.

Desde este martes temprano, la Asociación Mutual de San Cristóbal fue el escenario donde toda una comunidad despidió al menor que fue víctima de una balacera dentro de su escuela, institución a la que había ingresado hace tan solo pocos días como alumno de primer año de secundaria.

Según pudieron reconstruir los investigadores, era dos años menor que el tirador, por lo que no eran compañeros de curso.

Ian, recuerdan sus allegados, era hincha de River y fanático del mediocampista Enzo Pérez. Su amor por el fútbol venía desde pequeño y en el último tiempo había jugado como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

Ian era el único hijo de Mirian Gabriela Núñez (44), quien trabaja como maestra jardinera, y de Hugo Leandro Cabrera (40), empleado municipal.

El atacante, en tanto, se encuentra detenido, mientras que otros dos estudiantes fueron internados por las heridas sufridas durante el tiroteo. El joven fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para ser alojado en un centro especializado, ya que en su localidad no existen dispositivos adecuados para la contención de menores en conflicto con la ley penal.

En la tarde del lunes, vecinos y familias se congregaron en la plaza principal de la ciudad para expresar su dolor y su inquietud. La marcha silenciosa reunió a padres, alumnos y docentes que, con velas y carteles, caminaron alrededor de la plaza en un acto de memoria y solidaridad.

La defensa del adolescente de 15 años acusado de disparar sostuvo que el menor se encontraba bajo tratamiento psicológico y había atravesado episodios de autolesiones previos al ataque.

Los abogados Sebastián, Néstor y Macarena Oroño indicaron además que el joven no había manifestado conductas violentas hacia terceros, en el marco de la causa en la que se lo acusa de matar a un compañero y herir a otros ocho.

Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.

En dicha institución médica se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad.

A su vez, hay otro varón, de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia.

En una nota que dio al diario santafesino El Litoral, el abogado Sebastián Oroño resaltó que el adolescente no presentaba conductas violentas ni conflictivas en el ámbito escolar. Por el contrario, fue descripto como “un chico totalmente tranquilo”, lo que profundiza el desconcierto tanto en la comunidad educativa como en su entorno familiar.

Sin embargo, en paralelo a esa imagen pública, el menor atravesaba un cuadro de salud mental delicado. “Venía con tratamiento psicológico previo, con problemas personales y familiares que lo afectaban”, explicó Oroño. En ese contexto, confirmó que existían antecedentes de autolesiones e incluso intentos de suicidio, lo que será central en la estrategia defensiva

Oroño descartó —al menos por el momento— que haya existido una situación de bullying o acoso escolar como detonante. “No surge ni del ámbito familiar ni del escolar”, indicó.

Frente a este escenario, la principal hipótesis que maneja la defensa es la de un episodio aislado vinculado a un cuadro psicológico. “Podría tratarse de un brote psicótico o de algo muy personal”, señaló el abogado, quien aún no pudo entrevistarse directamente con el adolescente, actualmente alojado en un centro de atención para menores en la ciudad de Santa Fe.

San Cristóbal: pesar y dolor en la despedida a Ian se publicó primero en Redacción Rosario.

Fuente: Redacción Rosario