Cada 31 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1596 – NACE RENÉ DESCARTES. Nace en la comuna francesa de La Haye en Touraine el físico, filósofo y matemático René Descartes. Es considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Fue uno de los protagonistas de la revolución científica. Su declaración filosófica más conocida es «pienso, luego existo».

1685 – NACE JOHANN S. BACH. Nace en la ciudad alemana de Eisenach el compositor y director de orquesta Johann Sebastian Bach. Fue uno de los músicos más destacados del género clásico barroco.

1878 – NACE JACK JOHNSON. Nace en la ciudad de Galveston (Texas, EEUU) el boxeador estadounidense Jack Johnson, el primer pugilista afroamericano en ser campeón mundial de los pesos pesados, título que ostentó entre 1908 y 1915.

1889 – TORRE EIFFEL. Concluye en París la construcción de la Torre Eiffel, de 300 metros de alto y diseñada por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel. Fue abierta por primera vez al público el 15 de mayo de 1889, durante la Exposición Universal de París, y es el símbolo de la capital francesa.

1915 – SIXTO PALAVECINO. Nace en la localidad santiagueña de Barrancas el músico y cantante folklórico Sixto Palavecino, ganador de varios premios, entre ellos el Konex al mejor instrumentista histórico del folklore argentino.

1955 – NACE ANGUS YOUNG. Nace en la ciudad de Glasgow (Escocia, Reino Unido) el músico y compositor escocés nacionalizado australiano Angus Young, guitarrista y líder de la banda de hard rock AC/DC, con la que vendió más de 200 millones de discos.

1967 – JIMI HENDRIX. El guitarrista y compositor estadounidense Jimi Hendrix quema por primera vez su instrumento en un recital, un rito que luego repitió varias veces. Fue en la sala del Finsbury Park Astoria de Londres, ante unos 1.600 espectadores luego de interpretar Fire (Fuego), canción de The Jimi Hendrix Experience.

1968 – VÉLEZ SARSFIELD. Una asamblea de socios del Club Atlético Vélez Sársfield decide llamar “José Amalfitani» al estadio de fútbol de la entidad en el barrio porteño de Villa Luro. “Don Pepe” Amalfitani, afiliado al club en 1913, fue su presidente entre 1923 y 1925 y de 1941 a 1969.

1990 – SILVIO RODRÍGUEZ. Con la restauración de la democracia chilena al cabo de 17 años de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, el cantautor cubano Silvio Rodríguez vuelve a ofrecer un recital en Santiago de Chile. Unos 75.000 fans vitorearon al autor de “Sueño con serpientes” y otras populares canciones.

1999 – SE ESTRENA MATRIX. Se estrena en Estados Unidos la película The matrix (La matriz), escrita y dirigida por las hermanas Lana y Lily Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss. El filme revolucionó los efectos visuales en el cine y ganó cuatro Óscar, entre otros premios. Fue el primero de una exitosa saga.

2009 – RAÚL ALFONSÍN. A la edad de 82 años muere en Buenos Aires el abogado y expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical, el primer mandatario elegido democráticamente al cabo de los siete años y seis meses de la última dictadura cívico militar.

2023 – CÁNCER DE COLON. Se celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Colon con el fin de concientizar sobre la necesidad de adoptar hábitos de alimentación saludable que previenen este tumor, así también sobre la importancia de su diagnóstico precoz.

2023 – VISIBILIDAD TRANS. Se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, destinada al reconocimiento de las personas trans y crear conciencia sobre la necesidad de erradicar la discriminación de las personas trans en todo el mundo. La jornada fue instituida en 2009 por la activista transgénero estadounidense Rachel Crandall.

2023 – DÍA DEL AGUA. Se celebra el Día Nacional del Agua para concientizar a la población argentina sobre el uso racional y preservación de los recursos hídricos del país.

Efemérides del 31 de marzo.

TELAM