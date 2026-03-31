PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

El municipio de Koussy, situado en Casamance, Senegal, acoge la 6.ª edición del Festival «Beneen Yoon Casamance». Junto con el Foro Humanista, este evento se perfila como una cita cultural de primer orden en la región de Sédhiou.

Previsto para los días 2 y 3 de abril de 2026, el acontecimiento promete dos días llenos de emociones, reflexiones y descubrimientos.

A través de un maratón de teatro, mesas redondas, actuaciones artísticas y encuentros culturales, el festival pondrá de relieve los valores de la paz, la convivencia y el humanismo. Una iniciativa que posiciona a Koussy como un auténtico cruce de caminos cultural en Casamance.

Varias organizaciones acompañarán esta edición, entre ellas el IRDAC, el Ayuntamiento de Koussy, el Movimiento Humanista «Énergie pour les Droits de l’Homme», así como el Centro Cultural Regional de Sédhiou.

El programa para el jueves 2 de abril de 2026 comenzará a las 17:00 h con una Carnaval y desfile de payasos en el mercado de Koussy. A continuación, iniciará el Maratón de Teatro.

Hacia las 22 hs. se proyectará la películ «Binta y la buena idea», un documental sobre las nuevas infraestructuras del municipio de Koussy, seguida de representaciones teatrales en el Espacio Cultural Humanista Silo, frente al CEM de Koussy.

El viernes 3 de abril , luego del desayuno, la jornada prevé la realización del Foro Humanista, organizado en torno a 5 mesas redondas temáticas.

En cuanto a Educación, el tema propuesto es «La situación de los adolescentes y jóvenes en el abandono escolar» y en el campo de la Salud, se abordará la cuestión de «La mutilación genital femenina, una violencia contra las niñas».

Una cuestión de suma relevancia, en el área de la Agricultura, será el debate sobre «El peligro de los fertilizantes químicos», mientras que en otra mesa bajo el título «¿Por qué todos los jóvenes quieren irse a Europa sin un plan de viaje?», se profundizará en los asuntos relacionados con la Migración clandestina. Finalmente, la quinta mesa tocará temas relacionados con el emprendimiento juvenil, con la pregunta disparadora «¿Por qué los jóvenes del medio rural se niegan a emprender?

Posteriormente a los debates, continuará el Maratón de Teatro en diferentes barrios de Koussy, para finalizar el evento con la Retirada de la antorcha y una inspiradora Noche Cultural alrededor del fuego.

Sin duda, una cita ineludible para todos los apasionados de la cultura y el diálogo.

Para mayor información contactar con la coordinación del Festival (Sr. Faks A. Mané, Asociación Cultural Humanista y de Investigación Beneen Yoon Senegal, tel 78 598 78 18 – e-mail beneenyoonsenegal@gmail.com)

Pressenza IPA

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más