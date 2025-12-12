El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) declaró el más rotundo rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que, en la práctica, establece más precarización y retroceso en los derechos y conquistas laborales.

“Se pretende un país con trabajadores sin derechos”, advierten desde el gremio de las y los trabajadores de prensa.

“Defendemos nuestros estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas, defendemos nuestros convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno y con respeto irrestricto a la libertad de expresión”, profundizan sobre el repudio a la iniciativa libertaria.

“Nuestra historia muestra la lucha para sostener las fuentes de trabajo, por dar salud con la obra social y por brindar servicios. No vamos a dejar que borren estas conquistas”, manifiestan desde el SPR.

Desde el sindicato local afirman que “la precarización del proyecto dibujado como reforma implica condiciones de sometimiento laboral que atrasa muchas décadas, y busca erosionar la capacidad de los sindicatos para defender a las y los trabajadores, cuya base es la negociación colectiva y la movilización en las calles”.

EL SPR deposita su confianza en esta lucha en los principios que sostienen la historia sindical, en la unidad de las y los trabajadores de prensa y en la lucha colectiva junto a todas las organizaciones hermanas. “Decimos NO a la reforma laboral”, repudian.

Fuente: Redacción Rosario