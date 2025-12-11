1915 – FRANK SINATRA. Nace en la ciudad de Hoboken (Nueva Jersey, EEUU) el cantante y actor estadounidense Frank Sinatra, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos.

Cada 12 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1913 – LA GIOCONDA. Hallan La Gioconda en la ciudad italiana de Florencia. También conocida como la Mona Lisa, es la pintura sobre tabla de Leonardo da Vinci que había sido robada del Museo del Louvre de París en 1911. La obra fue recuperada cuando el ladrón, Vincenzo Peruggia, fue detenido al ir a venderla a un anticuario que avisó a la policía.

1968 – NICOLINO LOCCHE. El boxeador argentino Nicolino Locche se consagra campeón del mundo de peso superligero al vencer al japonés Takeshi Fuji en Tokio. Apodado “el intocable”, Locche fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2003.

1979 – TERREMOTO COLOMBIA. Mueren 454 personas y más de 1.000 son heridas a causa de un terremoto que alcanzó la costa de Colombia sobre el océano Pacífico. Fue el epicentro del segundo sismo más fuerte en territorio colombiano en el siglo XX. Provocó un tsunami con olas de cinco metros que destruyeron miles de viviendas y edificios.

1980 – MANUSCRITO DA VINCI. El magnate petrolero estadounidense Armand Hammer paga 5,6 millones de dólares en una subasta en Londres para quedarse con el cuaderno manuscrito de 72 páginas del artista italiano Leonardo Da Vinci. La obra había estado 263 años en manos de los herederos de Thomas Cook, primer conde de Leicester.

1998 – MARCO DENEVI. A los 78 años muere en Buenos Aires el escritor y dramaturgo Marco Denevi. Fue el autor de las novelas Ceremonia secreta y Rosaura a las 10, traducidas a varios idiomas y llevadas al cine y la televisión. Ganó un Premio Konex en 1994 y fue miembro de la Academia Argentina de Letras.

2000 – LIBERTAD LAMARQUE. Muere en la Ciudad de México, a los 92 años, la actriz y cantante Libertad Lamarque, “la reina del tango”, una de las artistas argentinas de mayor trascendencia internacional. En 1933 actuó en ¡Tango!, la primera película sonora argentina, junto a Tita Merello.

2011 – ALBERTO DE MENDOZA. A la edad de 88 años muere en Madrid el actor argentino Alberto de Mendoza (Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza), quien filmó más de un centenar de películas. Ganó dos premios Cóndor de Plata, un Konex, un ACE y un Martín Fierro.

2015 – ACUERDO DE PARÍS. En la capital de Francia se firma el Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

2022 – DÍA DE LA NEUTRALIDAD. Se celebra el Día Internacional de la Neutralidad, instituido en 2017 por las Naciones Unidas (ONU) a propuesta de Turkmenistán, reconocido como país permanentemente neutral desde 1995.

2022 – COBERTURA SANITARIA. Se celebra el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, declarado en 2012 por las Naciones Unidas para instar a los países a “acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal” para que “todas las personas” puedan acceder a servicios de salud de calidad y asequibles.

2022 – MAQUINARIA AGRÍCOLA. Se celebra el Día de la Maquinaria Agrícola en conmemoración del decreto firmado 1951 por el presidente y general Juan Domingo Perón para declarar “de interés nacional” a esa industria.

TELAM